Каско на второй год Энергогарант

Договоры автострахования заключают специалисты СК Энергогарант с клиентами, которые хотят защитить транспортное средство от незаконных действий третьих лиц и получить соответствующую компенсацию в случае получения ущерба. Это добровольный вид страхования, поэтому количество рисков и срок действия программы определяют сами страхователи. Если условия клиента устраивают, можно продлить Каско на второй год в компании Энергогарант.

Как оформить продление услуги?

Чтобы выполнить пролонгацию полиса договора, следует посетить страховую компанию до момента окончания текущего соглашения, иначе можно потерять часть привилегий. Одной из таких выступает хорошая скидка на второй год страховки при безаварийном использовании авто. Если вовремя не продлить договор, то такие бонусы теряются.

Продлить полис можно путем подачи онлайн-заявки на официальном сайте организации, после чего выбрать офис, где будет подписано соглашение. По правилам страховщик может потребовать проверки состояния автомобиля. Если не пролонгировать страховку, то срок ее действия истечет в указанное время.

Расчет стоимости

Иногда страхователи удивляются, увидев повышенную цену страховки на следующий год, особенно если она возросла значительно. Причин может быть несколько:

1. Управляет машиной не владелец полиса. Это актуально для кредитных авто, когда организация покрывает собственные риски на случай непредвиденных ситуаций.

2. Рост мошенничества. Нередко автовладельцы инсценируют аварии, чтобы получить денежные выплаты. Если пролонгировать страховку еще на 1 год, то данные схемы становятся невыгодными.

3. Отсутствие скидки от дилера, который ее предоставлял изначально. Она действует одноразово при покупке автомобиля.

4. Психологический аспект. К новой машине человек относится более бережно, но спустя время чувства притупляются. Чтобы обезопасить себя, автовладелец продлевает страхование, несмотря на его цену.

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