Каско на второй год Либерти Страхование

Оформить автострахование можно в добровольном порядке, при этом срок действия может достигать 1 года. К моменту окончания указанного периода необходимо купить специальный бланк защиты на продление. Именно эта услуга и получила название пролонгация полиса договора — приобретение Каско на второй год в компании Либерти Страхование.

Если автомобиль выступает залогом, собственник должен продлевать страховку до полной выплаты долга. Согласно принятым правилам, посетить страховую компанию нужно за 14 дней до истечения действующего соглашения.

Последовательность действий

Чтобы продлить страхование на второй год, необходимо придерживаться следующей схемы:

1. Сделать предварительный расчет стоимости. Цена страховки может достигать десятков тысяч рублей, поэтому желательно заранее уточнить данный момент. С этой целью можно воспользоваться онлайн-калькулятором или зайти в офис СК Либерти Страхование. Используя первый вариант, можно существенно сэкономить время и получить предложения сразу от нескольких учреждений вблизи места проживания.

2. Собрать пакет документации. В случае покупки автомобиля под залог, страховщики просят представить справку из банковской структуры, где указан размер задолженности на названную дату.

3. Обговорить место и время встречи. Чтобы заранее распланировать день, можно по телефону договориться о месте проведения сделки.

4. Доставить транспортное средство. Если компания требует проведения предстрахового осмотра, владельцу следует к специалисту организации привезти машину.

5. Забрать готовый полис. После завершения всех формальностей получить готовый бланк и набор документов.

Данные программы определяют перечень справок, которые потребуются для оформления услуги:

паспорт собственника авто;

ПТС, который выступает подтверждением права собственности;

Свидетельство о государственной регистрации;

Права каждого водителя, допущенного к управлению транспортным средством;

Кредитный договор, если машина берется в кредит;

Доверенность, когда все документы подписывает доверенное лицо, а не автовладелец.

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