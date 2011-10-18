Каско на второй год МАКС

Добровольное автострахование Каско подразумевает оформление договора, срок действия которого может достигать 1 года. Как только указанный период закончится, необходимо снова купить бланк защиты на продление. Такая процедура носит название пролонгация полиса договора и подразумевает приобретение Каско на второй год в компании МАКС.

Если рассматривать кредитные машины, то владельцы должны продлевать страховку до момента полной выплаты долга. Согласно правилам, посетить страховую компанию следует не менее чем за 10 дней до момента окончания действующего договора.

Процедура оформления

Пролонгация страхования на второй год осуществляется по следующему плану:

1. Сделать предварительный расчет стоимости. Иногда цена страховки составляет десятки тысяч рублей, поэтому заранее уточните этот вопрос. Чтобы самостоятельно узнать примерную стоимость, можно воспользоваться онлайн-калькулятором или посетить офис СК МАКС. Первый способ поможет сэкономить свое время и силы, при этом получить предложения от нескольких организаций одновременно поблизости с домом.

2. Собрать пакет документации. Если рассматривать покупку автомобиля в кредит, то специалисты требуют представить справку из банка, где прописана сумма задолженности на конкретную дату.

3. Согласовать время встречи. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, следует заранее договориться о месте и дате встречи.

4. Подвезти автомобиль. Когда требуется предстраховой осмотр, сотруднику учреждения необходимо предоставить транспортное средство.

5. Забрать полис. Как только оформление закончат, можно получить бланк и весь пакет документов.

Данные программы определяют перечень необходимой документации для приобретения услуги:

паспорт автовладельца;

ПТС, который является подтверждением собственности на машину;

Свидетельство о регистрации транспортного средства;

Водительское удостоверение каждого человека, допущенного к управлению транспортом;

Кредитный договор, если авто приобретается под залог;

Оригинал доверенности, если в процессе участвует доверенное лицо, а не собственник.

Преимущества онлайн-портала Банки.ру

На нашем сетевом портале вы можете узнать обо всех условиях сотрудничества и выбрать приемлемый вариант умного или легкого Каско на выгодных условиях. Обновление информации осуществляется автоматически, поэтому она всегда остается достоверной.

Также посетители сайта могут воспользоваться полезными опциями:

отзывы клиентов, которые помогут отыскать наиболее привлекательные программы;

калькулятор, с помощью которого вы сможете в онлайн-режиме рассчитать примерную цену страхования на основании указанных сведений: год выпуска, стоимость машины, пробег и другие;

форум, где можно получить массу полезных сведений и обсудить вопросы выбора и приобретения страховки;

поисковая система, которая генерирует перечень продуктов на основании заданных критериев отбора.