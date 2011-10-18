Каско на второй год НСГ – Росэнерго

Если вы хотите обеспечить надежную защиту транспортного средства от противоправных действий третьих лиц, следует заключить договор автострахования со СК НСГ – Росэнерго. При неблагоприятном исходе ситуации вы получите денежную компенсацию для восстановления машины. Это добровольная страховка, поэтому число рисков и срок действия программы определяют сами автовладельцы. Если условия полностью устраивают, можно продлить Каско на второй год в компании НСГ – Росэнерго.

Особенности продления услуги

Пролонгацию полиса договора делают в страховой компании, при этом обратиться к специалистам нужно до окончания действия текущего полиса, иначе клиент потеряет много привилегий. Наиболее значимой является большая скидка на второй год страхования, если водитель не попадал в аварии за прошлый период. При несвоевременном обращении в организацию такие бонусы теряются.

Чтобы оформить услугу, можно подать онлайн-заявку, посетив официальный сайт учреждения, после чего посетить офис для подписания соглашения. По правилам, специалисты могут запросить проверку состояния авто. Если пролонгацию не делать, страховка истечет к моменту окончания договора.

Как выполнить расчет стоимости?

В ряде случаев цена страховки на следующий год возрастает, что связано с несколькими факторами:

1. Управление транспортным средством осуществляет не собственник полиса. Особенно это актуально для кредитных автомобилей, когда банковская структура стремится снизить риски на случай непредвиденных ситуаций.

2. Все чаще владельцы машин сами инсценируют возникновение аварийных ситуаций, чтобы получить положенную компенсацию. Если пролонгировать страхование на 1 год, то такие схемы теряют смысл.

3. Не предоставляется скидка от дилера, которая была изначально. Такой бонус действует одноразово при покупке автомобиля.

4. Психологическая составляющая. Обращаясь с новой машиной, водитель ведет себя аккуратнее и бережнее, но со временем осторожность снижается. Чтобы обеспечить дополнительную защиту, человек продлевает полис, несмотря на стоимость.

Достоинства онлайн-сервиса Банки.ру?

Чтобы купить на выгодных условиях умное или легкое Каско, можно зайти на наш сетевой ресурс. Мы предлагаем ознакомиться с полным перечнем актуальных программ, а также условиями сотрудничества и списком необходимой документации. В помощь посетителям сайта приведены следующие опции:

Система фильтров, которые генерирует список продуктов в соответствии с заданными критериями отбора;

Отзывы клиентов, на основании которых можно подобрать самый выгодный вариант;

Калькулятор, с помощью которого можно рассчитать в онлайн-режиме ориентировочную стоимость услуги в соответствии с заданными параметрами: пробег, техническое состояние, год выпуска и другие.