Каско на второй год Объединенная страховая компания

Одним из главных критериев выдачи кредита на покупку автомобиля выступает автострахование, при этом важно оформить именно полную программу страхования с минимальным сроком действия 1 год. По окончании договора следует выполнить пролонгацию полиса договора Каско на второй год в компании Объединенная страховая компания.

Как продлить?

Оформляя ссуду, клиенты узнают достаточно жесткие условия полиса, которые не предусматривают никаких привилегий и бонусов. Поэтому потребители интересуются, обязательно ли делать продление на второй год. При указании данного правила в договоре, его необходимо придерживаться.

Такой вариант предполагает покупку транспортного средства под залог, поэтому банковская организация может требовать от клиента оформление Каско до момента полного погашения задолженности. Если страхователь внес первый платеж и погасил часть долга, то учреждение может потребовать продлить услугу только на ту сумму, которую осталось выплатить.

Расчет стоимости услуги

Программа определяет основные факторы, которые оказывают влияние на цену страховки:

1. Срок безаварийного вождения. Если автовладелец в течение года не обращался за денежной компенсацией по причине аварийных ситуаций, то СК Объединенная страховая компания предлагает наиболее выгодные условия в дальнейшем. Получить бонусы можно и в другой страховой компании, если представить соответствующее заключение из нынешней организации.

2. Оценочная стоимость авто. Цена машины меняется на протяжении срока сотрудничества, поэтому она может снизиться.

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