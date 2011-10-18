Россия
Вход
Поиск

Каско на второй год Объединенная страховая компания

Читайте дальше

Одним из главных критериев выдачи кредита на покупку автомобиля выступает автострахование, при этом важно оформить именно полную программу страхования с минимальным сроком действия 1 год. По окончании договора следует выполнить пролонгацию полиса договора Каско на второй год в компании Объединенная страховая компания.

Как продлить?

Оформляя ссуду, клиенты узнают достаточно жесткие условия полиса, которые не предусматривают никаких привилегий и бонусов. Поэтому потребители интересуются, обязательно ли делать продление на второй год. При указании данного правила в договоре, его необходимо придерживаться.

Такой вариант предполагает покупку транспортного средства под залог, поэтому банковская организация может требовать от клиента оформление Каско до момента полного погашения задолженности. Если страхователь внес первый платеж и погасил часть долга, то учреждение может потребовать продлить услугу только на ту сумму, которую осталось выплатить.

Расчет стоимости услуги

Программа определяет основные факторы, которые оказывают влияние на цену страховки:

1. Срок безаварийного вождения. Если автовладелец в течение года не обращался за денежной компенсацией по причине аварийных ситуаций, то СК Объединенная страховая компания предлагает наиболее выгодные условия в дальнейшем. Получить бонусы можно и в другой страховой компании, если представить соответствующее заключение из нынешней организации.

2. Оценочная стоимость авто. Цена машины меняется на протяжении срока сотрудничества, поэтому она может снизиться.

Ознакомиться с полным списком действующих предложений и купить умное или легкое Каско на привлекательных условиях, можно на нашем онлайн-сервисе Банки.ру. Мы предлагаем только проверенные и достоверные сведения по всем продуктам, а также отслеживаем зависимость затрат от года выпуска автомобиля, приводим отзывы клиентов, требования к автовладельцам и множество полезных опций:

  • Система фильтров, которая поможет отыскать подходящий вариант в соответствии с заданными критериями выбора;
  • Сравнение продуктов, благодаря чему вы подберете самый выгодный продукт;
  • Форум пользователей, где можно обсудить спорные вопросы и узнать массу полезных сведений;
  • Новости данной сферы, которые проинформируют обо всех обновлениях.

    • Обновление осуществляется автоматически, поэтому информация всегда актуальна.