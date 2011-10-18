Каско на второй год СОГАЗ

Обычно срок действия автострахования составляет 1 год, а по окончании этого периода клиенту предлагают Каско на второй год в компании СОГАЗ с определенной скидкой, если на протяжении прошедшего периода он не обращался за компенсацией. Если же автовладелец попадал в ДТП и получал выплаты от организации — при пролонгации полиса договора применяется повышающий коэффициент и ставка.

Особенности услуги

Чтобы защитить свое транспортное средство в дальнейшем, следует выбрать продление страхования на второй год. Такая операция значительно упрощает оформление документации на действующую страховку, если потребитель раньше пользовался услугами данной организации

Пролонгацию советуют оформить до момента истечения текущего договора, иначе потребуется купить новый полис и собрать полный пакет документов. Некоторые страховые компании предлагают продление страховки в течение 20 дней после истечения срока действия, но при этом необходимо внимательно ознакомиться с соглашением и убедиться, что этот пункт прописан.

Чтобы продлить добровольное автострахование на выгодных условиях, следует придерживаться следующих правил:

1. Обратиться в СК СОГАЗ, написать заявление и подготовить перечень документации: оригинальный договор за предыдущий период, свидетельство о госрегистрации автомобиля, паспорт автовладельца.

2. Если в процессе заключения соглашения участвует доверенное лицо — необходимо представить оригинал доверенности и копию паспорта владельца машины.

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