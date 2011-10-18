Каско на второй год Согласие

Совершая покупку автомобиля в салоне, автовладелец сразу заботиться о его безопасности и обращается к услугам страховой компании. В случае кражи или повреждения машины, без наличия страхования придется покрывать ущерб за собственные деньги. Если транспортное средство используется более 1 года, продлевать Каско на второй год в компании Согласие хотят не многие, ведь транспорт уже не новый и имеет определенные дефекты.

Для чего пролонгация полиса договора?

Продление автострахования выступает одной из необходимых процедур для безопасности автомобиля, поэтому нужно отнестись к ней серьезно. В процессе вождения можно уверенно себя чувствовать за рулем, но не полагаться на других участников движения, которые станут причиной ДТП. С целью снижения цены страховки обычно сокращают число рисков, убирая ненужные. Как вариант, СК Согласие предлагает купить умное или легкое Каско на выгодных условиях. Подобные программы определяют защиту транспорта для конкретных ситуаций.

Изначально срок действия составляет 12 месяцев. По завершении данного периода необходимо его продлить, причем отправить запрос за несколько недель до окончания текущего договора. Если упустить срок пролонгации, потребуется приобретать услугу заново.

Оформляя полис, смотрят на год выпуска, технические характеристики, пробег и цену на рынке, поэтому с каждым годом при расчете стоимости страховка может обходиться дешевле с условием безаварийного вождения.

Предусмотрены случаи, когда оформить пролонгацию на второй год невозможно:

Была произведена смена собственника или страхователя;

Продано авто, указанное в полисе.

Согласно правилам, оба варианта требуют приобретения нового страхования на владельца или транспортное средство.

Особенности кредитного авто

Обычно банковские организации требуют продлевать страховку на протяжении всего периода действия договора, при этом обслуживание ведется только на условия полного Каско — с максимально возможным количеством рисков. Такая мера необходима для тех случаев, когда после серьезного повреждения или кражи машины недобросовестные потребители отказываются выплачивать долг.

При несвоевременном выполнении операции, заемщика ждут штрафы, которые зависят от количества дней просрочки. Начисление пени осуществляется ежедневно, поэтому всегда контролируйте момент окончания текущего соглашения.

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