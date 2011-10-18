Каско на второй год Сургутнефтегаз

Если вы планируете покупку автомобиля в кредит, то одним из обязательных условий российских банков выступает автострахование. При этом следует оформить именно полную программу страхования с минимальным сроком действия 1 год. По окончании указанного периода необходимо сделать пролонгацию полиса договора Каско на второй год в компании Сургутнефтегаз.

В чем особенности?

Если покупку оформляют в долг, условия страховки достаточно жесткие и не предусматривают пользование всевозможными привилегиями. Поэтому автовладельцы не хотят оформлять полис на второй год. Если же такое правило четко прописано в договоре, то страхователь обязан его соблюдать.

В такой ситуации транспортное средство является залогом у банковского учреждения, поэтому организация вправе требовать продление страховки на последующие годы, пока потребитель не выплатит долг полностью. Стоит отметить, что при внесении первого платежа и погашении части задолженности, можно продлить услугу только на ту сумму, которую осталось вернуть.

Расчет стоимости услуги

Программа определяет основные факторы, которые оказывают влияние на цену страховки:

1. Сроки безаварийного вождения. Если водитель на протяжении первого года не обращался за денежной компенсацией, то СК Сургутнефтегаз предлагает в дальнейшем более выгодные условия. Получить хорошую скидку можно в любой страховой компании, если представить подтверждение бережного использования авто из текущей организации.

2. Стоимость автомобиля. Цена машины меняется в течение периода погашения задолженности, поэтому она может существенно снизиться.

Узнать обо всех действующих программах и купить умное или легкое Каско на привлекательных условиях можно на сетевом портале Банки.ру. Здесь представлены сведения о каждом предложении, а также возможность рассчитать примерную сумму расходов в зависимости от года выпуска авто.

В числе полезных опций находятся следующие:

отзывы клиентов, которые помогут подобрать оптимальный вариант;

система фильтрации, которая на основании указанных критериев отбора выдает список соответствующих продуктов;

функция сравнения, которая помогает выбрать самое выгодное предложение из числа представленных;

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