Каско на второй год Тинькофф Страхование

Обычно клиенты оформляют автострахование сроком действия на 1 год, после чего можно продлить Каско на второй год в компании Тинькофф Страхование на привлекательных условиях, если за прошлый период владелец авто не попадал в дорожно-транспортные происшествия. Если же компенсация уже предоставлялась, то пролонгация полиса договора происходит с повышенным коэффициентом.

Главные особенности

Чтобы транспортное средство было под надежной защитой, требуется купить продление страхования на второй год. Оформить услугу не составит труда, если клиент уже сотрудничал с выбранной компанией.

Стоит отметить, что пролонгацию необходимо сделать до истечения действующего договора, иначе потребуется заново собирать полный пакет документов и приобретать полис. Некоторые страховые компании продлевают страховку в течение 20 дней после окончания срока обслуживания, однако следует заранее прояснить данный пункт в условиях соглашения.

Выделяют несколько правил, которых рекомендуют придерживаться, чтобы продлить страхование на выгодных условиях:

1. Обратиться в СК Тинькофф Страхование, оставить запрос и представить необходимые документы: оригинальный договор за прошедший период, свидетельство о госрегистрации машины, паспорт собственника.

2. Если в процессе сделки участвует доверенное лицо, потребуется оригинал доверенности и дубликат паспорта владельца.

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