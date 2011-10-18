Каско на второй год Югория

При покупке автомобиля в салоне, потребителям не стоит экономить на безопасности, лучше сразу обращаться в страховую компанию. Если транспортное средство поцарапают или повредят, без страхования придется осуществлять ремонт за свои деньги. Когда машина эксплуатируется больше 12 месяцев, делать продление Каско на второй год в компании Югория готовы не все, ведь машина уже с пробегом и имеет незначительные повреждения.

Зачем пролонгация полиса договора?

Продление автострахования является необходимой процедурой, поэтому не стоит ей пренебрегать. Управляя транспортом, можно быть уверенным в собственных способностях, а не других водителях. Чтобы уменьшить цену страховки, можно сократить количество рисков, исключив те, которые не понадобятся. В таких случаях СК Югория предлагает купить умное или легкое Каско на выгодных условиях. Такие программы определяют защиту автомобиля в конкретных ситуациях.

Обычно срок действия полиса составляет 1 год. Когда этот период заканчивается, следует его продлить, причем успеть до завершения предыдущего договора. Если срок пролонгации пропущен, придется заново приобретать услугу.

В процессе оформления учитывают год выпуска, техническое состояние, пробег и рыночную цену, поэтому ежегодно при расчете стоимости она будет обходиться дешевле при условии безаварийного использования.

Оформить пролонгацию на второй год невозможно в следующих случаях:

Был другой собственник машины или страхователь;

Вы сменили авто, указанное в полисе.

По правилам, в обоих вариантах требуется приобрести отдельную, новую страховку на нового собственника или транспортное средство.

Продление на кредитный автомобиль

Согласно требованиям банковских учреждений, следует продлевать страхование в течение всего срока действия договора. Предусмотрено обслуживание только на условиях полного Каско — с максимальным количеством рисков. Это требуется, чтобы при серьезном ущербе или утрате транспорта организация могла защитить себя от недобросовестных клиентов, которые отказываются выплачивать долг.

Если операция выполнена несвоевременно, заемщику грозят штрафы, размер которых зависит от периода просрочки. Пени начисляются ежедневно, поэтому важно отслеживать момент окончания действующего соглашения.

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