Каско на второй год Зетта Страхование

Сегодня автострахование выступает обязательным критерием получения кредита на покупку автомобиля в российских банках. Главным требованием является оформление полной программы страхования, минимальный срок действия которой составляет 1 год. Затем следует выполнить пролонгацию полиса договора Каско на второй год в компании Зетта Страхование.

Продление страховки

При взятии ссуды условия полиса достаточно жесткие и не позволяют воспользоваться различными привилегиями, поэтому владельцы транспортных средств задаются вопросом, обязательно ли брать страхование на второй год. Если данное правило прописано в договоре, то страхователь обязан его выполнять.

В таком случае автомобиль выступает залогом для банковской структуры, поэтому организация может требовать от потребителя оформление Каско на второй и последующие года, пока авто будет в собственности учреждения.

Здесь имеется один нюанс: если клиент внес определенный взнос и успел погасить часть долга, то финансовая организация может требовать оформление услуги лишь на ту сумму, которая осталась в задолженности.

Правила расчета стоимости

Условия программы определяют два основных фактора, которые влияют на цену страховки:

1. Продолжительность безаварийного использования авто. Если на протяжении первых 12 месяцев вы зарекомендовали себя как безубыточный автовладелец, то СК Зетта Страхование предложит вам более выгодные условия на будущее. Хорошая скидка предоставляется и в другой страховой компании, если имеется соответствующее подтверждение из нынешней.

2. Стоимость машины. Цена на транспортное средство не фиксирована в течение всего срока погашения долга, поэтому спустя время она может снизиться.

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