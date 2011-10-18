Купить каско в рассрочку

Процедура добровольного страхования автомобиля в 2019 году отличается достаточно высокой стоимостью. Поэтому страховые компании предлагают своим клиентам возможность оплаты продукта частями. Чтобы спланировать расходы наилучшим образом и спрогнозировать движение своих денежных потоков, следует воспользоваться калькулятором Каско в рассрочку на 12 месяцев. Вы узнаете общую стоимость полиса, а также размер ежемесячного платежа.



Подобные инструменты для вычисления цены свидетельства представлены на официальных сайтах страховщиков. Потребителю нужно заполнить специальную онлайн-форму, указав в ней следующие сведения о своем транспортном средстве:

марку; модель; год выпуска; пробег; вид коробки передач; тип кузова; мощность двигателя; приблизительную стоимость.

Необходимо обозначить наиболее подходящий вариант направления ТС на ремонт, наличие у него противоугонного комплекса, а также как охраняется машина в ночное время. Для кредитного автомобиля нужно отметить, находится ли он на гарантии.



Владелец сообщает о себе следующие персональные сведения:

возраст; пол; семейное положение; количество детей; регион регистрации и фактического проживания.

Потребитель вправе выбрать применение франшизы. Это значит, что часть расходов по восстановлению автомобиля при его повреждении он берет на себя, зато оформление страховки при этом обходится намного дешевле.



Результат вычислений будет известен сразу, и, если он устроит клиента, можно будет сразу купить полис онлайн. В том случае, если компания согласна на предоставление рассрочки платежа на полис добровольного страхования, потребителю нужно будет сразу внести только часть стоимости свидетельства.



Главное преимущество возможности оформления полиса онлайн заключается в удобстве совершения операций. Вам не нужно тратить время на поездку в офис и простаивание в очередях. Вы самостоятельно заполняете анкету, даёте согласие на обработку персональных сведений и отправляете запрос. Кроме того, вы можете одновременно обратиться в несколько компаний, сравнить их предложения не выходя из дома и приобрести полис через интернет.