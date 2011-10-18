Каско в рассрочку Абсолют Страхование

Оформить полис Каско в рассрочку в компании Абсолют Страхование можете быстро и надежно на сайте Banki.ru. Здесь расположена актуальная информация и множество приложений, которые помогут в расчетах и оформлении. Калькулятор для расчета стоимости рассчитает персональную цену полиса. Автокаско не обязательный, а дополнительный вид страхования транспортного средства. Застраховать можно: грузовые и легковые машины, автобусы, тягачи, прицепы, трактора и т. д. За владельцем автомобиля стоит выбор от чего страховать свое ТС. Это может быть: угон, повреждения в результате аварии, пожара, стихийных бедствий, погодных явлений, хулиганских действий и прочее. В зависимости от выбранного случая, страховка бывает полной и частичной. Полная оформляется сроком от 6 до 12 месяцев, частичная от 1 месяца до 5 лет. При взятии кредитного автомобиля автокаско является зачастую обязательным условием.

В отличие от ОСАГО выплаты компенсаций Каско проходит лично владельцу транспорта, а не третьим лицам. Кроме этого, компенсации не выплачиваются если:

- происшествие произошло за пределами действия услуги (в другой стране или регионе);

- водитель находился в состоянии алкогольного или наркотического воздействия;

- транспортным средством управляло лицо, которое не имело допуска или водительских прав;

- вред нанесен умышленно.

На страницах сайта вы сможете купить автополис в электронном или бумажном варианте. Доставка осуществляется курьерской службой по указанному адресу или приходит на электронную почту оформителя. Самые оптимальные условия и максимально полезные приложения, с которыми вы сделаете правильный выбор и можете застраховать транспорт в течении нескольких минут. Из-за незначительной разницы в деньгах, услуги чаще всего выбирают сроком на год. Страховые компании предоставляют разные условия, в зависимости от автомобиля, его возраста и прочих тонкостей.

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