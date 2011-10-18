Каско в рассрочку СК ГАЙДЕ

Необходимо оформить полис Каско в рассрочку в компании СК ГАЙДЕ? Banki.ru — это быстро, надежно и удобно. Здесь расположены материалы по вопросу страхования, а с помощью онлайн калькулятора легко узнать точную цену полиса. Автокаско — дополнительная страховка, со следующими положительными моментами:

- выплаты компенсаций проходят лично владельцу транспортного средства, а не третьим лицам, как при наличии ОСАГО;

- владелец сам выбирает случаи (угон, ущерб в результате аварий, пожаров, хулиганских действий, природных явлений и прочее). Если выбраны все случаи, это полный автополис. Если некоторые, то автокаско частичное;

- клиент выбирает время действия. Полный оформляется от шести месяцев до двенадцати, а частичный от месяца до пяти лет;

- клиент самостоятельно выбирает ремонтную организацию, а не обращается по принуждению страхового представителя.

Но при этом возмещение ущерба не проводится, если:

- вред причинен спланировано, чтоб получить денежную компенсацию;

- водитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- лицо, управляющее ТС, не имело водительского удостоверения или не было допущено к управлению;

- происшествие произошло за пределами территории обслуживания.

Часто страхование Каско обязательно при взятии кредитного автомобиля. Но оформить его можно на отечественный автомобиль, возраст которого не более 5 лет, иномарки 7.

На сайте располагается:

- полная информация вопросу автострахования;

- калькулятор для расчета стоимости. Просто введите параметры машины и прочие данные моментально получив результат;

- тематический форум, где пользователи рассказывают о положительных и отрицательных сторонах услуги. Здесь можно поделиться опытом и спросить совет;

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Здесь оформляется бумажный и электронный вариант автострахования. Доставка осуществляется курьерской службой по указанному адресу или приходит на электронную почту оформителя. Получить автополис в 2019 году доступно, просто и быстро на страницах Banki.ru. Заполните анкету и отправьте ее в выбранную компанию. Нет надобности искать учреждения, чтобы купить автостраховку, просто зайдите на сайт. При возникновении непонимания, вопросов или трудностей обращайтесь в службу поддержки, где опытные менеджеры окажут содействие.