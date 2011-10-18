Каско в рассрочку Гелиос

Решили оформить полис Каско в рассрочку в компании Гелиос? Сайт Banki.ru поможет сделать расчет и оформить электронный или бумажный вариант в 2019 году. Здесь расположена актуальная информация по вопросу, калькулятор для расчета стоимости, тематические форумы, где обсуждаются тонкости и нюансы.

В отличие от ОСАГО, автокаско не обязательное страхование, но при его оформлении выплаты компенсаций производятся лично владельцу, а не третьим лицам. Также клиент сам выбирает от чего страховать свой транспорт. Это может быть угон, повреждение при аварии, от пожара, хулиганских действий или природных явлений. В зависимости от выбранных вариаций автостраховка будет полной или частичной. Полная оформляется сроком от 6 до 12 месяцев, а частичная от 1 месяца до 5 лет. При этом машина не должна быть старше определенного возраста. Для отечественного производителя это 5 лет, для иномарки — 7. Из-за незначительной разницы в цене в основном выбирают страховку на год. Очень часто автокаско является обязательным условием при взятии кредитного автомобиля. Страховой случай не действует, если:

- происшествие произошло за пределами действия услуги (в другой стране или регионе);

- водитель находился в состоянии алкогольного или наркотического воздействия;

- транспортным средством управляло лицо, которое не имело допуска или водительских прав;

- вред нанесен умышленно.

Застраховать можно любой вид транспортного средства (легковые и грузовые машины, тягачи, трактора, автобусы, прицепы).

Banki.ru поможет оформить документ в течение нескольких минут в интересующей страховой компании. Бумажный экземпляр доставляется курьерской службой на указанный владельцем адрес, а электронный вариант приходит на электронную почту. Не надо искать компанию, где купить полис, просто зайдите на сайт и заполните анкету. А онлайн калькулятор поможет рассчитать персональную стоимость с точностью до рубля. Также здесь можно обсудить все преимущества и недостатки с реальными пользователями на тематическом форуме. На страницах сайта пользователь найдет необходимые инструменты, чтобы оформление произошло максимально просто, понятно, быстро и комфортно. А при возникновении вопросов или затруднений на помощь придет служба поддержки, где опытные менеджеры ответят на интересующие вопросы.