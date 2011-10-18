Каско в рассрочку Энергогарант

Решили защитить автомобиль и оформить полис Каско в рассрочку в компании Энергогарант? Воспользуйтесь сайтом Banki.ru и получите бумажный и электронный варианты страхования. Здесь находится актуальная информация по вопросу страхования, калькулятор для расчета стоимости, тематические форумы, где реальные потребители рассказывают о преимуществах и недостатках автокаско, многообразие страховых компаний, которые позволяют выбрать более приемлемую, согласно вашим требованиям и пожеланиям. Автокаско не обязательный, а дополнительный вариант автострахования. Этой процедуре подлежат грузовые и легковые машины, автобусы, тягачи, прицепы, трактора, газели и т. д. За владельцем стоит выбор от чего страховать свой транспорт и на какой срок. Это может быть:

- похищение транспортного средства;

- повреждения в результате аварии;

- ущерб от пожара или поджога третьими лицами;

- стихийных бедствий или погодных явлений;

- хулиганских действий.

В зависимости от выбранных случаев, страховка будет полной или частичной. Полная оформляется сроком от шести месяцев до года, а частичная от месяца до пяти лет. При взятии кредитного автомобиля автокаско зачастую является обязательным. В отличие от ОСАГО (обязательной автостраховки) выплаты компенсаций Каско проходят лично оформителю, а не иным лицам (ремонтным организациям).

Но выплаты не производятся если:

- ущерб транспорту нанесен спланированно, с целью получения денежной компенсации;

- страховой случай произошел за пределами действия автополиса;

- машиной управляло лицо, не имеющее допуска к вождению застрахованным автотранспортом или с отсутствием водительских прав;

- водитель находился в состоянии измененного сознания, имело место наркотическое или алкогольное опьянение.

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