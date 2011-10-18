Каско в рассрочку МАКС

Оформить полис Каско в рассрочку в компании МАКС можете с помощью интернет-ресурса Banki.ru. На сайте расположена актуальная информация и инструменты, которые быстро и надежно помогут в оформлении. Калькулятор для расчета стоимости рассчитает индивидуальную цену на транспортное средство. Застраховать клиент может свое транспортное средство (грузовая или легковая машина, автобус, тягач, прицеп, трактор), выбрав любые случаи. Если оформитель выбирает автостраховку от угона и разных видов повреждений, то она называется полной. А при выборе нескольких случаев, страхование называется частичным. Страховые компании предоставляют страхование, которое распространяется на: угон, повреждение в результате аварии, пожара, хулиганских действий, природных явлений. Полное страхование оформляется от полугода до года, а частичное от 1 месяца до 5 лет. Каско — это необязательная автостраховка, которая имеет свои преимущества. Например, выплаты компенсаций проводятся лично оформителю, а не третьим лицам как при ОСАГО.

Все виды случаев оформляются на машины отечественного производства возрастом не более 5 лет, а иномарок 7. Часто при покупке кредитного автомобиля автокаско является обязательным условием. Стоимость автокаско зависит от срока, на который он выдается и от компании, в которую обратился клиент. Выплаты не производятся если:

- ущерб нанесен умышленно;

- водитель находился в измененном сознании (наркотическое или алкогольное опьянение);

- водитель не имел права управлять машиной или не имел водительского удостоверения;

- страховой случай произошел за пределами действия автокаско (другой регион, страна).

На тематических форумах можете обсудить тонкости и нюансы предложения с реальными потребителями услуги. Онлайн калькулятор поможет узнать персональную стоимость полиса для вашего транспорта. Оформление происходит быстро и доступно, а для принятия решения вы найдете максимум информации. Круглосуточная служба поддержки ответит на все вопросы и поможет, если возникнут трудности при анкетировании. Не нужно ходить и искать учреждения, где купить автостраховку, достаточно зайти на Banki.ru и найти все в одном месте. Здесь оформите автополис в 2019 году в любом варианте (бумажный или электронный). Бумажный экземпляр доставляется курьерской службой на указанный адрес, а электронный вариант приходит на электронную почту.