Каско в рассрочку Объединенная страховая компания

Оформить полис Каско в рассрочку в компании Объединенная страховая компания на сайте Banki.ru — это быстро, надежно и удобно. Страхование транспортного средства может быть полным и частичным, в зависимости от выбранных страховых случаев. Оформляется на все виды транспортных средств: легковые и грузовые машины, тягачи, трактора, автобусы, прицепы и прочее. Оформитель сам выбирает от чего застраховать свой транспорт. Это может быть: угон, повреждение в результате аварии, природных явлениях или хулиганских действий. Страховка не действует, если:

- вред причинен умышленно;

- водитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- лицо, управляющее транспортом, не имело водительских прав;

- происшествие произошло за пределами действия услуги (в другой стране, регионе).

Страхование Каско часто является обязательным при взятии кредитного автомобиля. Но оформить его можно или на отечественный автомобиль, срок выпуска которого не больше 5 лет, или на иномарку до 7. Каско отличается от ОСАГО тем, что здесь выплаты компенсаций идут лично владельцу, а не третьему лицу.

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а также сможете купить полис в электронном или бумажном варианте.

Доставка осуществляется курьерской службой по указанному адресу или приходит на электронную почту оформителя. Самые оптимальные условия и максимально полезные приложения помогут сделать правильный выбор и застраховать транспорт в течении нескольких минут. Оформить полис можно при частичном страховании на срок от 1 месяца до 5 лет, а при полном от полугода до года. Из-за незначительной разницы в стоимости услуги чаще всего выбирают срок на год.

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