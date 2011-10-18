Каско в рассрочку Согласие

Оформить полис Каско в рассрочку в компании Согласие на Banki.ru — это быстрый, надежный и удобный способ. Здесь находятся актуальные материалы по данному вопросу и инструменты. Узнайте персональную цену автополиса с помощью онлайн калькулятора. Страхованию подлежат все виды транспортных средств. Оформитель самостоятельно выбирает ситуации от которых хочет застраховать свой транспорт и срок действия автокаско. Это не обязательный вид страхования, но у него имеются свои положительные стороны. Основное преимущество — выплаты компенсаций проводятся лично владельцу автомобиля в максимально короткие сроки. Но при этом автовладелец не может рассчитывать на компенсацию ущерба, если:

- вред причинен умышлено с целью получения денежных средств;

- водитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- лицо, находящееся за рулем, не имело водительского удостоверения или не было допущено к управлению ТС;

- происшествие произошло за пределами обслуживания страховки, например, в другой стране.

Часто Каско — обязательное условие при взятии кредитного автомобиля. Но учтите, что страхованию подлежит машина отечественного производства, срок выпуска которой не превышает пяти лет, для иномарки этот возраст — семь.

Banki.ru — это сайт, который содержит:

- полную информацию по автостраховке;

- калькулятор для расчета стоимости. Введя требуемые параметры машины, посетитель мгновенно узнает персональную цену полиса;

- тематические форумы, где потребители рассуждают о преимуществах и недостатках услуги;

- контактная информация о выбранной компании (фактический и юридический адреса, электронная почта, телефон);

- множество страховых компаний. Разнообразие позволит сделать выбор в пользу наиболее приемлемого предложения.

На наших страницах оформляется бумажный и электронный вариант автострахования. Доставка бумажного экземпляра осуществляется курьером, а электронный приходит на e-mail оформителя. Оформите полис в 2019 году доступно, просто и быстро на Banki.ru. Заполните анкету и отправьте ее в выбранную компанию. Нет надобности искать учреждения, чтобы купить автокаско, просто зайдите на сайт и найдите все необходимое в одном месте. Если возникнут вопросы, обратитесь в службу поддержки, и опытные менеджеры придут на помощь в любое время суток.