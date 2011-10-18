Каско в рассрочку Сургутнефтегаз

Если необходимо оформить полис Каско в рассрочку в компании Сургутнефтегаз, воспользуйтесь услугами сайта Banki.ru. Здесь расположена актуальная информация по данному вопросу за 2019 год и множество инструментов, которые делают оформление простым и понятным. С помощью онлайн калькулятора пользователь узнает точную стоимость автокаско персонально для его транспортного средства. На тематическом форуме проходят обсуждения преимуществ и недостатков услуги.

Каско — не обязательное страхование, но у него имеются свои преимущества. Например, выплаты компенсаций происходят лично владельцу, а не третьим лицам как при ОСАГО. Клиент сам выбирает от чего застраховать свое транспортное средство. Это может быть: угон, повреждения в результате аварии, погодных явлений, хулиганских действий, пожара. В зависимости от выбранных случаев страховка будет полная или частичная. Полная оформляется сроком от полугода до года, а частичная от 1 месяца до 5 лет. Все виды страхования оформляются на машины отечественного производства возрастом не более 5 лет, а иномарок 7. Часто при взятии кредитного автомобиля автокаско является обязательным условием. Как показывает практика покупка годового автополиса гораздо выгоднее, чем иные вариации. Например, цена полугодового автокаско равна 70% от годового. Выплаты не производятся, если:

- ущерб нанесен умышленно;

- водитель находился в измененном состоянии сознания (наркотическое или алкогольное опьянение);

- водитель не имел права управлять машиной или не имел водительского удостоверения;

- страховой случай произошел за пределами действия полиса (другой регион, страна).

Страхованию подлежат все виды транспорта (легковые и грузовые машины, трактора, автобусы, тягачи, прицепы). С помощью онлайн калькулятора для расчета стоимости вы узнаете персональную стоимость полиса. Также здесь представлены страховые компании, которые предоставляют приемлемые и оптимальные условия. На тематических форумах можете обсудить тонкости и нюансы предложения с реальными потребителями услуги. Оформление происходит быстро и доступно, а для принятия решения вы найдете максимум информации. Круглосуточная служба поддержки ответит на все вопросы и поможет если возникнут трудности при анкетировании. Не нужно ходить и искать учреждения, где купить автостраховку, достаточно зайти на Banki.ru и найти все в одном месте.