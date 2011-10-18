Каско в рассрочку Югория

Оформить полис Каско в рассрочку в компании Югория на Banki.ru — это быстро, надежно и удобно. Здесь собраны актуальные материалы по данному вопросу, и вы легко узнаете цену с помощью онлайн калькулятора. Автокаско — необязательная страховка, со следующими преимуществами:

- выплаты компенсаций проходят лично владельцу транспортного средства, а не третьим лицам, как при наличии ОСАГО;

- владелец сам выбирает случаи (угон, ущерб в результате аварий, пожаров, хулиганских действий, природных явлений и прочее). Если выбраны все случаи, это полный автополис. Если некоторые, то автокаско частичное;

- клиент выбирает время действия. Полный оформляется от шести месяцев до двенадцати, а частичный от месяца до пяти лет.

Но при этом автолюбитель не может рассчитывать на возмещение ущерба, если:

- вред причинен специально для получения денег;

- водитель находился в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или в иным образом измененном сознании;

- лицо, управлявшее ТС, не имело водительских прав или не было допущено к управлению;

- происшествие произошло за пределами территории обслуживания (в другой стране, регионе).

Часто страхование Каско является обязательным при взятии кредитного автомобиля. Но оформить его можно на отечественный автомобиль, возраст выпуска которого не больше 5 лет, иномарки 7.

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- разнообразие страховых компаний, что позволит сделать выбор согласно вашим требованиям.

Здесь оформляются бумажный и электронный варианты автострахования. Доставка осуществляется курьерской службой по указанному адресу или приходит на электронную почту оформителя. Самые оптимальные условия и максимально полезные приложения помогут сделать правильный выбор и застраховать транспорт в течении нескольких минут. Оформить полис в 2019 году доступно, просто и быстро на страницах Banki.ru. Заполните анкету и отправьте ее в выбранную компанию. Нет надобности искать учреждения, чтобы купить автокаско, просто зайдите на сайт и найдите все необходимое в одном месте.