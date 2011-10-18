Каско в рассрочку Зетта Страхование

Ищете, где оформить полис Каско в рассрочку в компании Зетта Страхование? Banki.ru располагает актуальной информацией и приложениями. Посетитель получит информацию об услуге, рассчитает персональную цену с помощью онлайн калькулятора и оформит бумажный или электронный вариант автостраховки. На тематических форумах обсуждаются преимущества и недостатки предложения. Круглосуточная служба поддержки придет на помощь при возникновении вопросов или при затруднениях в анкетировании.

Автокаско не обязательное автострахование, с преимуществами. Основное — выплаты компенсаций направлены лично оформителю. Владелец транспорта сам выбирает от чего страховать транспорт (грузовая или легковая машина, автобус, тягач, трактор, газель и т. д.) и определяет временные рамки пользования.

Автополис бывает полным или частичным. Полный оформляется, когда ТС страхуется от всех случаев, срок действия автополиса от полугода до года. Частичный оформляется, когда прописываются определенные случаи, сроком от месяца до пяти лет. Очень часто автополис Каско является обязательным при взятии кредитного автомобиля. Страховка предоставляется машинам, возраст которых не больше пяти лет для отечественного производителя и семи лет для зарубежного. Клиент не получит компенсации если:

- ущерб нанесен умышленно для получения страховых денежных средств;

- происшествие произошло в другой стране или регионе;

- водитель находился в измененном состоянии сознания (алкогольное, наркотическое или другой вид опьянения);

- лицо, управляющее транспортным средством, не имело допуска к нему или же у него отсутствует водительское удостоверение.

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