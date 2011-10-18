Калькулятор ОСАГО онлайн
Удобный способ рассчитать полис
Удобный способ рассчитать полис
Полис ОСАГО – это договор обязательного страхования автогражданской ответственности, который поможет собственнику автомобиля финансово обезопасить себя на случай ДТП по его вине.
Возмещение сработает при наступлении гражданской ответственности в результате нанесения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц во время управления автомобилем. Максимальный лимит ответственности страховщика по каждому случаю составляет:
При ДТП с тремя и более водителями каждый пострадавший может
претендовать на страховое возмещение в размере указанных выше лимитов.
Важно помнить, что этот вид страхования не покрывает затраты на
восстановление автомобиля виновника ДТП. Такой вид защиты предусмотрен Каско. Страховку можно приобрести на бумажном носителе или в электронном виде.
Федеральным законом №40 установлен запрет на вождение автомобиля без договора. Штраф за невыполнение указанного требования составляет:
Что нужно, чтобы рассчитать стоимость страхования?
Цена полиса рассчитывается с помощью базового тарифа и дополнительных
корректирующих коэффициентов. Данный тариф устанавливается каждой СК по своему усмотрению в интервале, утвержденном
Центральный Банком. Поправочные коэффициенты также разрабатываются и
утверждаются Центральным Банком, но, в отличие от основного тарифа, они
едины для всех. К параметрам, влияющим на расчет стоимости
страховки, относятся:
Какие документы нужны для оформления?
Для покупки данного вида компенсации могут потребоваться:
На сегодняшний день не обязательно ехать в офис страховщика и
оформлять на бумажном бланке. Оформление полиса страхования в электронном виде имеет ряд существенных преимуществ:
Несмотря на все перечисленные преимущества, тип полиса – бумажный или электронный – никак не влияет на стоимость страховки.
Как застраховать автомобиль дешево?
Так как СК может устанавливать базовый тариф на свое усмотрение, то стоимость страховки в разных компаниях может различаться. Используя наш калькулятор, вы сможете не только подобрать самое выгодное предложение по минимальной цене, но и сэкономить время – оформить через наш сайт.
Плюсы оформления через наш сайт
Как оформить полис на нашем сайте?
Первым делом Вам необходимо рассчитать страховку на ваш автомобиль. Для
этого заполните в нашем калькуляторе информацию о транспортном средстве и
о параметрах страхования, а именно:
При расчете стоимости вы можете не заполнять все поля, но в таком случае расчет будет осуществлен не точный, без учета коэффициента «бонус-малус», который в зависимости от страховой истории водителя может составлять от 0,5 до 2,45. Если вы хотите сделать страховку без ограничений количества лиц, допущенных к управлению ТС, то для расчет КБМ необходимо указать паспортные данные собственника и VIN автомобиля.
Мы работаем только с проверенными партнерами, поэтому независимо от того, какой компании предложение вы выберете, мы гарантируем его подлинность.