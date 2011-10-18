Калькулятор ОСАГО онлайн

Полис ОСАГО – это договор обязательного страхования автогражданской ответственности, который поможет собственнику автомобиля финансово обезопасить себя на случай ДТП по его вине.

Возмещение сработает при наступлении гражданской ответственности в результате нанесения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц во время управления автомобилем. Максимальный лимит ответственности страховщика по каждому случаю составляет:

по ущербу жизни и здоровью – четыреста тысяч рублей; по ущербу имуществу – пятьсот тысяч рублей.

При ДТП с тремя и более водителями каждый пострадавший может претендовать на страховое возмещение в размере указанных выше лимитов. Важно помнить, что этот вид страхования не покрывает затраты на восстановление автомобиля виновника ДТП. Такой вид защиты предусмотрен Каско. Страховку можно приобрести на бумажном носителе или в электронном виде.



Федеральным законом №40 установлен запрет на вождение автомобиля без договора. Штраф за невыполнение указанного требования составляет:



если у водителя нет с собой автостраховки – пятьсот рублей; вождение в период, не предусмотренный договором, – пятьсот рублей; управление ТС водителем, не вписанным в страховку, – пятьсот рублей; отсутствие действующего полиса на транспортное средство – восемьсот рублей.

Что нужно, чтобы рассчитать стоимость страхования?



Цена полиса рассчитывается с помощью базового тарифа и дополнительных корректирующих коэффициентов. Данный тариф устанавливается каждой СК по своему усмотрению в интервале, утвержденном Центральный Банком. Поправочные коэффициенты также разрабатываются и утверждаются Центральным Банком, но, в отличие от основного тарифа, они едины для всех. К параметрам, влияющим на расчет стоимости страховки, относятся:



территория использования автомобиля или регион регистрации собственника ТС; наличие/отсутствие аварий в истории; наличие/отсутствие ограничений; количество полных лет и стаж водителей автомобиля; количество лошадиных сил; использование автомобиля с прицепом; период эксплуатации автомобиля; срок действия договора.

Какие документы нужны для оформления?

Для покупки данного вида компенсации могут потребоваться:

документ, удостоверяющий личность страхователя; ПТС или СТС; в/у всех допущенных к управлению (если договор оформляется с поименным списком водителей); действующая диагностическая карта (если прохождение техосмотра необходимо в рамках закона).

На сегодняшний день не обязательно ехать в офис страховщика и оформлять на бумажном бланке. Оформление полиса страхования в электронном виде имеет ряд существенных преимуществ:



Простота в оформлении. Чтобы оформить полис, вам не надо посещать офис страховой – достаточно заполнить предложенную форму. Данные, указанные в заявлении, будут отправлены на проверку в базу РСА, и после проверки будет сформирован автоматически. Доставка. Вам не нужно будет корректировать ваше расписание для встречи с курьером или страховым агентом. Договор в электронном виде придет вам на почту. Достаточно будет его распечатать и всегда иметь при себе. Меньше рисков мошенничества. Одной из основных проблем бумажных полисов является вероятность того, что недобросовестный продавец оформит вам страховку на поддельном бланке. В отличие от обычного бланка, электронный полис вы покупаете через вебсайт, и он практически сразу появляется в базе РСА. Полис всегда под рукой. В случае утери или порчи вам достаточно будет его повторно распечатать.

Несмотря на все перечисленные преимущества, тип полиса – бумажный или электронный – никак не влияет на стоимость страховки.

Как застраховать автомобиль дешево?



Так как СК может устанавливать базовый тариф на свое усмотрение, то стоимость страховки в разных компаниях может различаться. Используя наш калькулятор, вы сможете не только подобрать самое выгодное предложение по минимальной цене, но и сэкономить время – оформить через наш сайт.

Плюсы оформления через наш сайт

Возможность узнать стоимость в крупнейших компаниях по выгодным ценам. Вы можете существенно сэкономить. Для покупки страховки не надо никуда ехать – достаточно оформить заявку на выбранное предложение. В ряде регионов доставка бесплатная. На нашем сайте вы можете приобрести электронный полис. При этом вам не надо будет несколько раз заполнять однотипные формы на сайтах разных страховщиков. Заявка заполненная на нашем сайте, будет направлено одновременно в несколько компаний, вам останется только выбрать понравившееся предложение. Мы гарантируем подлинность страховки, купленной через наш сервис.

Как оформить полис на нашем сайте?



Первым делом Вам необходимо рассчитать страховку на ваш автомобиль. Для этого заполните в нашем калькуляторе информацию о транспортном средстве и о параметрах страхования, а именно:



марку, модель, год выпуска и модификацию ТС; период и дату начала страхования; регион регистрации и фактического проживания собственника; информацию о владельцах.

При расчете стоимости вы можете не заполнять все поля, но в таком случае расчет будет осуществлен не точный, без учета коэффициента «бонус-малус», который в зависимости от страховой истории водителя может составлять от 0,5 до 2,45. Если вы хотите сделать страховку без ограничений количества лиц, допущенных к управлению ТС, то для расчет КБМ необходимо указать паспортные данные собственника и VIN автомобиля.

Мы работаем только с проверенными партнерами, поэтому независимо от того, какой компании предложение вы выберете, мы гарантируем его подлинность.