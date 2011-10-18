Калькулятор ОСАГО АльфаСтрахование

Страховая компания «АльфаСтрахование» предоставляет более 100 страховых продуктов для частных лиц и компаний.

Компания дает возможность произвести расчет стоимости полиса на своем официальном сайте в режиме онлайн. Однако в настоящий момент расчет полиса ОСАГО на калькуляторе компании «АльфаСтрахование» в 2019 году возможен только для автомобилей, зарегистрированных в Москве и Московской области и выпущенных не позднее 2005 года.



Остальным автовладельцам рекомендуется обратиться в офис организации. Специалист поможет осуществить расчет с помощью калькулятора ОСАГО онлайн в «АльфаСтрахование» и оформить договор.

Предварительно узнать, сколько стоит полис ОСАГО в компании «АльфаСтрахование», можно по телефону справочного центра.