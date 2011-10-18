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ОСАГО через интернет

Без труда оформить выгодно полис ОСАГО

Оформить ОСАГО через интернет

Для того чтобы сэкономить время на посещении офиса страховой компании, сегодня многие автовладельцы предпочитают оформить полис ОСАГО через Интернет.

Доставка полиса производится по предварительной договоренности с сотрудником страховой компании и, как правило, бесплатно.

При встрече специалист организации производит осмотр автомобиля и оформляет необходимые документы. При себе владельцу авто необходимо иметь следующие документы: паспорт, ПТС, свидетельство о регистрации транспортного средства (если автомобиль состоит на учете в ГИБДД).
Способ оплаты может отличаться в зависимости от страховой компании. Сегодня чаще всего клиенту предлагаются варианты оплаты на выбор: банковской картой или наличными при доставке сотруднику страховой компании.

С 1 июля 2015 года купить полис ОСАГО через интернет стало еще проще - появились электронные полисы «еОСАГО», не предусматривающие бумажного носителя. Перечень страховых компаний, оформляющих такой полис, можно найти на сайте РСА. Таким образом, страховка становится более удобной и быстрой, и интернет этому способствует.

Виды ОСАГО: