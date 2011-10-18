Для того чтобы сэкономить время на посещении офиса страховой компании, сегодня многие автовладельцы предпочитают оформить полис ОСАГО через Интернет.

Доставка полиса производится по предварительной договоренности с сотрудником страховой компании и, как правило, бесплатно.

При встрече специалист организации производит осмотр автомобиля и оформляет необходимые документы. При себе владельцу авто необходимо иметь следующие документы: паспорт, ПТС, свидетельство о регистрации транспортного средства (если автомобиль состоит на учете в ГИБДД).

Способ оплаты может отличаться в зависимости от страховой компании. Сегодня чаще всего клиенту предлагаются варианты оплаты на выбор: банковской картой или наличными при доставке сотруднику страховой компании.

С 1 июля 2015 года купить полис ОСАГО через интернет стало еще проще - появились электронные полисы «еОСАГО», не предусматривающие бумажного носителя. Перечень страховых компаний, оформляющих такой полис, можно найти на сайте РСА. Таким образом, страховка становится более удобной и быстрой, и интернет этому способствует.

