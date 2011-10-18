Купить ОСАГО дешево

Поэтому автолюбителям, которые хотят оформить ОСАГО дешево, следует помнить о том, что получить скидку на ОСАГО можно лишь в том случае, если водитель имеет стаж безаварийной езды. При этом если вы планируете приобрести полис ОСАГО без ограничений, то скидка учитывается по страховой истории самого транспортного средства. Стоимость открытого полиса рассчитывается по водителю, не имеющему стажа и с возрастом менее 22 лет.

Тарифы на покупку ОСАГО сегодня различаются во всех страховых компаниях. Стоимость полиса устанавливаются законодательством Российской Федерации, но базовый тариф страховщик устанавливает на свое усмотрение.

Если вам предлагают дешевый полис, а стажа безаварийной езды у вас нет, это повод задуматься о подлинности ОСАГО. Сегодня большое распространение получили фальшивые полисы ОСАГО, предлагаемые мошенниками недорого – со скидкой до 50%. Страхование автомобиля с такой скидкой - это большой риск, и экономия автолюбителя в этом случае может привести к серьезным финансовым потерям. Ведь если страховка окажется недействительной, то в случае дорожно-транспортного происшествия финансовая ответственность за ущерб от аварии ляжет только на ваши плечи.

Купить полис ОСАГО онлайн как в Москве, так во многих других городах России, вы можете через наш портал. Оформить ОСАГО с доставкой полиса курьером можно, воспользовавшись удобным сервисом. Для дистанционного приобретения страховки сначала необходимо рассчитать цену ОСАГО. В калькуляторе нужно выбрать марку автомобиля, указать год его выпуска, модель, модификацию, мощность двигателя, далее ответить на предлагаемые программой вопросы и нажать кнопку «Рассчитать». Итоги работы калькулятора вы сможете узнать, введя код, отправленный на ваш номер мобильного телефона. Также по телефону можно получить консультацию независимого эксперта при необходимости.

После выбора подходящего страховщика следует нажать кнопку «Заказать полис» и заполнить предлагаемую анкету, далее с вами свяжется специалист из страховой компании.

Наш бесплатный сервис позволит узнать и сравнить стоимость услуг на рынке, застраховаться быстро и дешево. С нами страховка на автомобиль перестанет быть чем-то сложным и непонятным, вам достаточно просто предоставить сведения, а система сама подберет подходящую страховую компанию.

