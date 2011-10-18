Купить ОСАГО с диагностической картой

Купить полис ОСАГО можно только с диагностической картой на руках. Исключение составляют лишь автомобили не старше трех лет, для которых прохождение техосмотра (ТО) не является обязательным.

Пройти техосмотр можно в специальных сервисных центрах. Однако зачастую в Интернете можно увидеть предложение купить ОСАГО и диагностическую карту одновременно. В таком случае страховая компания должна обеспечить осмотр автомобиля специалистами перед заключением договора.

Купить ОСАГО и ТО каким-то другим способом будет неправомерно. Бланк диагностической карты, заполненный произвольным образом без подписи ответственного сотрудника, засвидетельствовавшего техническую исправность транспортного средства, считается недействительным. Проверить наличие действующей диагностической карты страховщики могут по базе АИС РСА.

Купить ОСАГО с предварительно пройденным техосмотром будет быстрее и удобнее.

