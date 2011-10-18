Сегодня три месяца – это минимальный срок, на который можно оформить договор страхования. Как правило, на такой срок страхуют свой автомобиль граждане, которые планируют в ближайшее время продажу транспортного средства.



ОСАГО на 3 месяца можно оформить в любой страховой компании.



Период, на который вы оформляете ОСАГО, влияет на его стоимость. Полис страховки, оформленный на короткий срок, при расчете на год получается более дорогим. Стоимость полиса ОСАГО на 3 месяца составит половину от его полной цены (за год).



Рассчитайте стоимость полиса ОСАГО на калькуляторе на этой странице нашего сайта.