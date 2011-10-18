В настоящее время страховые компании предоставляют возможность заключить договор страхования сроком минимум на три месяца. Поэтому, если вам нужен полис ОСАГО на месяц, страховка на три месяца – оптимальный вариант.



От того, сколько месяцев вы будете пользоваться полисом, напрямую зависит его стоимость. Обратите внимание, что страховки на короткий срок при расчете на год получаются более дорогими. Так, стоимость полиса даже на минимальный срок в три месяца составит половину от его полной цены (за год).



Рассчитать стоимость полиса ОСАГО вы можете на калькуляторе на этой странице нашего портала.

