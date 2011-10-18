Минимальный срок, на который можно оформить договор страхования, сегодня составляет 3 месяца. Купить ОСАГО на 6 месяцев также можно в любой страховой компании. Однако есть свои особенности, которые нужно учесть при оформлении страховки ОСАГО на полгода, например, его цена.

Нужно понимать, что полис, оформленный страховки на короткий срок, при расчете на год получается более дорогим. Так, его цена на 6 месяцев цена составит 70% от полной цены полиса (за год).

При этом период использования ОСАГО может быть разбит на весь год. Можно распределить шесть месяцев как вам удобно: например, полис будет действовать в апреле, мае, июле, сентябре, октябре и декабре, а в остальное время он будет недействующим. Покупка страховки ОСАГО на полгода выгодно по цене только для автовладельцев, которые не пользуются машиной регулярно.

Узнать сколько стоит ОСАГО на полгода на ваш авто можно с помощью калькулятора на этой странице.

