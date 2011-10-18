На вопрос, сколько стоит ОСАГО для начинающего водителя, нельзя ответить точно. Дело в том, что помимо водительского стажа на конечную цену полиса ОСАГО влияют возраст водителя, характеристики транспортного средства, регион его использования и другие факторы.



Конечно из-за повышенного риска, связанного с небольшим стажем (до трех лет), стоимость ОСАГО для новичков будет выше, чем для опытных водителей при прочих равных условиях.



Часто встречается и такой вопрос – сколько стоит вписать в страховку водителя без стажа? В правилах ОСАГО в 2019 году на этот счет изменений никаких не было. Если вписать новичка, стоимость полиса однозначно вырастет, при этом надбавка будет рассчитана исходя из индивидуальных условий страхования. Калькулятор Банки.ру позволит произвести необходимые расчеты и узнать конечную цену полиса.





