ОСАГО с доставкой на дом

Высокая конкуренция на рынке страховых услуг привела к тому, что страховщики, пытаясь переманить или удержать клиентов, делают все, чтобы процесс оформления полиса ОСАГО стал более комфортным и оперативным.

Для удобства пользователей страховые компании предлагают оформить ОСАГО с доставкой в офис или на дом, предварительно получив необходимые сведения у клиента по телефону.

ОСАГО с доставкой также можно оформить, подав заявку на официальном сайте страховой компании или сайтах-посредниках, предоставляющих данную услугу.

Проверить действительность полиса ОСАГО, привезенного вам на дом, можно в базе Российского союза автостраховщиков (РСА) по десятизначному номеру, указанному в правом верхнем углу бланка.

Не приобретайте полис в случае, если бланк не заполнен, стоимость страхования ниже суммы, прописанной на бланке, а также если у вас возникли сомнения в подлинности документа в результате его визуального осмотра.

Купить ОСАГО с доставкой в Москве или других крупных городах очень просто, так как с выездом на дом курьера проблем, как правило, не возникнет. Страховка типа ОСАГО с доставкой полиса на дом осуществляется практически круглосуточно.

Для жителей регионов и отдаленных населенных пунктов реализована возможность приобретения электронного ОСАГО. Бланк не нужно забирать в офисе страховой компании. Полис ОСАГО, оформленный онлайн с доставкой электронной почтой, достаточно просто распечатать.

Какие документы нужны для оформления

Для оформления страхового полиса при выезде сотрудника на дом потребуется иметь при себе минимум документов. Достаточно будет следующей информации:

• паспортных данных страхователя и получателя (если полис оформляется доверенным лицом);

• водительских прав всех лиц, которые могут управлять транспортным средством, для которого оформляется страховка;

• СРТС или ПТС;

• диагностическая карта транспортного средства или талон ТО, если автомобилю менее трех лет.

Сотрудник, который подъедет оформлять полис ОСАГО 2019 года, ознакомиться с документами и поможет заполнить бланки на страховку дома. Это избавит от необходимости посещать агентство или искать другой способ получить ОСАГО.

Почему следует оформлять у нас

Наша компания уже несколько лет успешно работает на рынке страхования Москвы и области.

Среди наших наиболее важных преимуществ:

• доставка полиса по городу в день совершения заказа;

• работа только с надежными страховыми компаниями, имеющими много клиентов и доказавшими свой профессионализм высоким качеством услуг;

• возможность рассчитать предварительную стоимость страхования на онлайн калькуляторе;

• онлайн-проверка подлинности страхового полиса в любое время;

• наличие страховых полисов для легковых, грузовых автомобилей, мотоциклов;

• постоянное обновление предложений страховщиков и ассортимента услуг.

Обращаясь к нам, можно быть уверенным в том, что ОСАГО будет оформлен быстро и без лишних хлопот, а выбранная страховая компания возместит ущерб в случае возникновения такой необходимости.