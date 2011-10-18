ОСАГО с доставкой на дом

Высокая конкуренция на рынке страховых услуг привела к тому, что страховщики, пытаясь переманить или удержать клиентов, делают все, чтобы процесс оформления полиса ОСАГО стал более комфортным и оперативным.
Для удобства пользователей страховые компании предлагают оформить ОСАГО с доставкой в офис или на дом, предварительно получив необходимые сведения у клиента по телефону.
ОСАГО с доставкой также можно оформить, подав заявку на официальном сайте страховой компании или сайтах-посредниках, предоставляющих данную услугу.
Проверить действительность полиса ОСАГО, привезенного вам на дом, можно в базе Российского союза автостраховщиков (РСА) по десятизначному номеру, указанному в правом верхнем углу бланка.
Не приобретайте полис в случае, если бланк не заполнен, стоимость страхования ниже суммы, прописанной на бланке, а также если у вас возникли сомнения в подлинности документа в результате его визуального осмотра.
Купить ОСАГО с доставкой в Москве или других крупных городах очень просто, так как с выездом на дом курьера проблем, как правило, не возникнет. Страховка типа ОСАГО с доставкой полиса на дом осуществляется практически круглосуточно.
Для жителей регионов и отдаленных населенных пунктов реализована возможность приобретения электронного ОСАГО. Бланк не нужно забирать в офисе страховой компании. Полис ОСАГО, оформленный онлайн с доставкой электронной почтой, достаточно просто распечатать.
Какие документы нужны для оформления
Для оформления страхового полиса при выезде сотрудника на дом потребуется иметь при себе минимум документов. Достаточно будет следующей информации:
• паспортных данных страхователя и получателя (если полис оформляется доверенным лицом);
• водительских прав всех лиц, которые могут управлять транспортным средством, для которого оформляется страховка;
• СРТС или ПТС;
• диагностическая карта транспортного средства или талон ТО, если автомобилю менее трех лет.
Сотрудник, который подъедет оформлять полис ОСАГО 2019 года, ознакомиться с документами и поможет заполнить бланки на страховку дома. Это избавит от необходимости посещать агентство или искать другой способ получить ОСАГО.
Почему следует оформлять у нас
Наша компания уже несколько лет успешно работает на рынке страхования Москвы и области.
Среди наших наиболее важных преимуществ:
• доставка полиса по городу в день совершения заказа;
• работа только с надежными страховыми компаниями, имеющими много клиентов и доказавшими свой профессионализм высоким качеством услуг;
• возможность рассчитать предварительную стоимость страхования на онлайн калькуляторе;
• онлайн-проверка подлинности страхового полиса в любое время;
• наличие страховых полисов для легковых, грузовых автомобилей, мотоциклов;
• постоянное обновление предложений страховщиков и ассортимента услуг.
Обращаясь к нам, можно быть уверенным в том, что ОСАГО будет оформлен быстро и без лишних хлопот, а выбранная страховая компания возместит ущерб в случае возникновения такой необходимости.