Важно помнить, что согласно закону, автогражданская ответственность каждого водителя должна быть застрахована. В противном случае вы можете получить штраф, а в случае ДТП по вашей вине, страховщик может предъявить вам регрессное требование.

На самом деле защите подлежит автогражданская ответственность собственника транспортного средства – в случае аварии пострадавшая сторона получит компенсацию за понесенный ею ущерб. Этот вид страхования ни ваш автомобиль, ни вашу жизнь и здоровье не защищает.

Цена автостраховки зависит от многих факторов: региона регистрации собственника ТС, количества лиц, допущенных к управлению автомобилем, их возраста и водительского стажа, технических характеристик транспорта.

Получить возмещение по ОСАГО пострадавший может либо деньгами, либо в виде восстановительного ремонта автомобиля, который организует и оплатит страховая компания. Для полисов, оформленных с 28 апреля 2017 года, устанавливается приоритет возмещения именно в натуральной форме, при этом страховое возмещение происходит без учета износа, в отличие от выплаты в денежной форме.



Что такое страхование со скидкой?

Обычно, когда говорят о некой скидке на обязательное страхование ОСАГО, имеют в виду коэффициент «бонус-малус», применяемый при расчете стоимости полиса. Данный коэффициент учитывает наличие или отсутствие страховых возмещений по страховым случаям.

Как можно быстро приобрести новый полис автострахования?

Получить полис для отечественных или иностранных автомобилей сегодня можно разными способами, как через Интернет, так и в офисах компании.

На этой странице сможете рассчитать стоимость автогражданки и оформить полис ОСАГО образца 2019 года. Как выглядит бланк, можно посмотреть, например, на сайте Российского союза автостраховщиков. Номер полиса указан в верхней части документа. Также в нем содержится информация о страхователе, владельце авто, транспортном средстве, сроках, условиях страхования и т. д.

С 1 января 2017 года у автолюбителей появилась возможность заказать электронный полис в любой страховой компании.