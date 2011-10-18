ОСАГО – это обязательное автострахование, в рамках которого осуществляется страхование ответственности перед третьими лицами. В случае ДТП производится возмещение ущерба, к которому относится причинение вреда имуществу, а также жизни и здоровью потерпевших при использовании автотранспорта.

ОСАГО без ограничений – это полис обязательного страхования ответственности, который распространяется на всех водителей, управляющих данным транспортным средством. То есть конкретный список лиц, допущенных к управлению машиной, не оговаривается.

Основные преимущества ОСАГО без ограничений:

– управление машиной может осуществлять любой человек при наличии у него водительских прав;

– стоимость полиса может оказаться в ряде случаев ниже, чем на ограниченное количество водителей;

– минимальный риск сделать ошибку при заполнении документов.

Главным недостатком такого вида страхования является высокая стоимость. Сколько же стоит страховка ОСАГО, не ограниченная по количеству водителей? Базовые тарифы по обязательному автострахованию были пересмотрены Центробанком в апреле 2015 года, при этом значения коэффициентов, формирующих стоимость полиса, не менялись. Так, при покупке полиса ОСАГО без ограничений (образец такого бланка можно найти в сети) применяется коэффициент 1,8. Если указать в полисе конкретных водителей, которые будут управлять транспортным средством, коэффициент будет равен 1.

ОСАГО без ограничений наиболее распространено среди юридических лиц, автомобилями которых управляют несколько водителей.

