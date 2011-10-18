С каждым годом в России растет спрос на заемные средства. Это удобный способ получить желаемое, особенно если речь идет о крупных покупках, для которых нужны большие суммы денег. Поэтому на сегодняшний день почти половина приобретаемого жилья оформлена с помощью кредита. Банки предоставляют финансы практически всем гражданам РФ, имеющим постоянный доход и положительную историю, но в случае с долгосрочными договорами существует огромное количество рисков. По этой причине страхование ипотеки в Юже — обязательная процедура для всех.

Данный полис предусматривает защиту недвижимости от различных повреждений, возникших из-за пожара, затопления или стихийных бедствий. Но стандартный контракт ориентирован только на заемную часть — иными словами, в таких ситуациях компенсацию получает только банк, даже если клиент уже совершил первоначальный взнос и погашал задолженность. Поэтому следует позаботиться и о своих интересах — гораздо грамотнее оформить страховку на полную стоимость жилья и претендовать на выплаты при наступлении несчастного случая.

Также на рынке предлагают полис для жизни и здоровья клиента. Он предусматривает погашение долга, если заемщик частично или на постоянной основе потеряет трудоспособность, или же в случае его смерти. Таким образом, жилье перейдет к родным конкретного человека по принципу наследства, но без каких-либо финансовых обязательств. Еще один вид страховки — защита от возможности невыплаты средств.

Подготовка к заявлению

Прежде чем приобрести полис, вам необходимо выбрать компанию из списка аккредитованных банком. Изучите их условия, параметры и дополнительные опции. Разумеется, главный аспект, на который обращают внимание потребители — стоимость услуги. Она зависит не только от типа страхования, но и от других факторов:

год постройки и текущее состояние жилья;

пол, возраст и место работы покупателя;

его здоровье и увлечения.

В случае возникновения вопросов следует посетить офис и лично побеседовать с персоналом. Менеджер расскажет вам обо всех нюансах и непонятных терминах, а также сделает расчеты нескольких вариантов. Нелишним будет узнать у него список необходимых документов и попросить предоставить образец контракта для ознакомления. Несмотря на то что банки сотрудничают с надежными организациями, договор следует внимательно прочитать, прежде чем ставить подпись.

Простой помощник

На Banki.ru вы сможете изучить доступные на рынке предложения и сравнить их по основным параметрам. Рассмотрев все варианты и приняв окончательное решение, переходите к заполнению анкеты в разделе подачи онлайн-заявки. Вам нужно лишь ввести указанные сведения, после чего наши специалисты отправят заявление в указанную вами организацию. Banki.ru — независимый финансовый портал с многолетним опытом успешной работы в Рунете.