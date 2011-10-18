С каждым годом покупка жилья в России становится все доступнее. Сейчас приобрести недвижимость вправе любой гражданин РФ, имеющий положительную историю и соответствующий доход. Еще одно обязательное условие — страхование ипотеки в Железнодорожном. Оно связано с тем, что банки предоставляют средств на достаточно большой срок — вплоть до 20-25 лет. Такая продолжительность несет в себе множество рисков для обеих сторон, поэтому одобрение кредитной линии возможно только при согласии получения полиса.

Такой договор предназначен для компенсации в чрезвычайных ситуациях (авария, пожар, затопление, вандализм, стихийные бедствия). Однако на выплаты может претендовать только банк, потому что стандартный контракт предусмотрен для заемной части. Если же вы хотите также защитить свои интересы, необходимо оформить страховку на полную стоимость приобретаемого жилья. Она зависит от нескольких параметров:

состояние недвижимости (ремонт, год постройки здания);

заемщик (пол, возраст, место работы и увлечения);

тип полиса.

Последний пункт подразумевает наличие комплексного продукта. В него помимо имущества включены жизнь и здоровье заявителя, а также право собственности. Поэтому при потере работы или дееспособности (в том числе на постоянной основе) компания обязана погасить задолженность (оставшуюся часть) перед банком. А при смерти заемщика недвижимость переходит к его законным наследникам. Такой полис имеет смысл, если вы оформляете ипотеку на длительный срок. В противном случае он станет просто большой и ненужной тратой личных средств.

Определившись с выбором, вам предстоит изучить условия аккредитованных банком организаций. Разумеется, вы вправе воспользоваться услугами иных компаний, однако поскольку подобная процедура занимает довольно много времени, многие от нее отказываются. Рассмотрите все параметры и размеры комиссионных, а также иные нюансы, влияющие на итоговую цену. Нелишним будет посетить несколько офисов и пройти консультацию. Менеджеры подробно вам предоставят все нюансы и ответят на вопросы. Также стоит попросить сотрудников сделать расчеты по нескольким вариантам и предоставить образец типового соглашения для детального ознакомления.

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