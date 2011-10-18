Сегодня для получения кредита на покупку жилья необходимо оформить страхование ипотеки в Ростове. Данный инструмент призван снизить риски, которые могут произойти за период пользования заемными средствами. Ведь для приобретения недвижимости финансы предоставляют на достаточно большой срок, и никто не предугадает, что случится через 15-20 лет. Данная процедура регулируется на законодательном уровне, поэтому избежать ее невозможно. В такой ситуации главное — грамотно составить договор.

Например, стандартный полис предназначен для возмещения ущерба по заемной части средств. Даже если клиент совершил первоначальный взнос и хотя бы один ежемесячный взнос, он не сможет претендовать на компенсацию. Однако вы вправе заключить контракт на полную стоимость приобретаемой недвижимости — он обойдется дороже, но вы сможете защитить и личные интересы. Выплаты по такому соглашению предусмотрены для чрезвычайных ситуаций (пожар, авария, взлом, стихийные бедствия и т. д.). Их список составляется более подробно при оформлении.

Помимо этого, стоимость полиса зависит и от других аспектов:

год постройки и состояние жилья;

пол, возраст и место работы заявителя;

вид выбранной страховки.

Кроме обязательного полиса, существует еще комплексный продукт, который включается в себя защиту права собственности, а также жизни и здоровья. Такой вариант — оптимальное решение, если вы планируете оформить ипотеку на продолжительный срок. К тому же наличие такого контракта во многих банках позволяет снизить процентную ставку на 0,5-1%, что очень выгодно. При потере клиентом своей работы или трудоспособности (в том числе на постоянной основе), компания обязана погасить задолженность. Как и в случае смерти — в такой ситуации недвижимость переходит к родным по закону о наследстве.

Определившись с окончательным решением, переходите к рассмотрению аккредитованных банком компаний и предложенных ими условий. Сравните все параметры услуг, а при возникновении вопросов стоит посетить офис организации и побеседовать с менеджером. Он подробно расскажет вам обо всех нюансах и представит список необходимых документов для оформления. При этом следует заранее узнать порядок действий при наступлении страхового случая — кого оповестить в первую очередь, какие бумаги нужно иметь при себе и др.

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