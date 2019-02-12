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Выгодные предложения по срочным микрозаймам для физических лиц. Выбирайте низкие проценты, удобные способы оплаты и зачисления денег на карту. Оставьте заявку на микрозайм онлайн

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Название, организация Ставка, в день Сумма, ₽ Срок, дней Онлайн-заявка
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До зарплаты MigCredit от 1,125% от 3 000
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до 30 000 		от 7 до 30
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564 заявки
Беспроцентный Монеза от 0% от 2 000
до 15 000 		от 5 до 30
онлайн-заявка
404 заявки
​«Миссия невыполнима»: как дать в долг и остаться друзьями
​«Миссия невыполнима»: как дать в долг и остаться друзьями

Несколько лет назад среди жителей США провели опрос: пытались выяснить, как часто деньги рушат дружбу? Каждый пятый респондент признался, что потерял друга из-за финансовых разногласий.

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«Если человек непрерывно берет займы — это ненормально»
«Если человек непрерывно берет займы — это ненормально»
Андрей Паранич
заместитель директора СРО «МиР»

Банк России 31 июля утвердил базовый стандарт по управлению рисками для микрофинансовых организаций. Как с введением стандартов изменится число участников рынка МФО, стоимость входа, условия для заемщиков и уровень кооперации между компаниями и их клиентами?

​«Нельзя брать заем на три дня, а отдавать через год»
​«Нельзя брать заем на три дня, а отдавать через год»
Илья Кочетков
начальник Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России

О том, как бороться с нелегальными кредиторами и почему МФО не отобьют клиентов у банков, Банки.ру рассказал начальник Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Илья КОЧЕТКОВ.

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Название, организация Ставка, в день Сумма, ₽ Срок, дней Онлайн-заявка
Виртуальная кредитная карта Kviku KVIKU от 0% устанавливается индивидуально от 1 до 365
онлайн-заявка
3 087 заявок
До зарплаты Займер от 0,76% от 2 000
до 30 000 		от 7 до 30
онлайн-заявка
564 заявки
Онлайн Экофинанс от 0,45% от 1 000
до 70 000 		от 5 до 168
онлайн-заявка
387 заявок
Турбо Мани Мен от 1% от 30 000
до 50 000 		от 70 до 98
онлайн-заявка
161 заявка
Start Лайм-Займ от 0% от 2 000
до 8 000 		от 16 до 30
онлайн-заявка
44 заявки

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МФО
инвестирование в МФО
> Lacoste_$ пишет:
> Я бы так перефразировал вопрос к ЦБ:
> С какими именно МФК регулятор видит это будущее? Ну или без каких он его видит.
Звучит так,...
skrtus 17683
Домашние деньги?
26% годовых?
> cherokee2003 пишет:
> РС -это кто? Русский стандарт?


Да, и еще вроде есть ООО Домашние деньги сервис т.к. что на балансе не густо, причем сами ...
nikosi 8216
ГК Русмикрофинанс: ООО МФК "Русмикрофинанс-АСТ", ООО МФК "Элегия" и ООО МФК "Эврика" — исключены из реестра МФО
Инвесторы - общаемся.
> croc1959 пишет:
> Даззлер действительно предупреждал о плохой ситуации в ДД,


Ага и покупал их облигации и давал позитивные новости ))))
Инвестор Москва 979
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Срочно взять микрозайм на карту онлайн

Сегодня, когда российские банки сокращают объемы необеспеченного кредитования, микрозаймы небанковских кредитных организаций стали для некоторых граждан единственной возможностью финансирования.

Многие мини займы выдаются в режиме онлайн круглосуточно. Для того, что подать заявку на получение денежных средств в Москве в большинстве случаев достаточно связаться со специалистом организации по телефону или через интернет.

Все займы онлайн микрофинансовых организаций требуют от заемщика предоставления паспортных и других личных данных. Кроме паспорта никаких других документов предоставлять, как правило, не нужно.

Как взять микрозайм на банковскую карту?

Существует много различных способов получения микрозаймов онлайн в микрофинансовой организации. Денежные средства могут быть выданы наличными в офисе компании или ее курьером, почтовым переводом, с помощью систем переводов, на электронный кошелек. Кроме того, получить онлайн микрозаймы на карту срочно можно легко и без проблем. Оформляйте заявку и получайте ваши деньги.

Выбрать способ получения средств заемщику необходимо в момент подачи онлайн-заявки.