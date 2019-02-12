Сегодня, когда российские банки сокращают объемы необеспеченного кредитования, микрозаймы небанковских кредитных организаций стали для некоторых граждан единственной возможностью финансирования.

Многие мини займы выдаются в режиме онлайн круглосуточно. Для того, что подать заявку на получение денежных средств в Москве в большинстве случаев достаточно связаться со специалистом организации по телефону или через интернет.

Все займы онлайн микрофинансовых организаций требуют от заемщика предоставления паспортных и других личных данных. Кроме паспорта никаких других документов предоставлять, как правило, не нужно.

Как взять микрозайм на банковскую карту?

Существует много различных способов получения микрозаймов онлайн в микрофинансовой организации. Денежные средства могут быть выданы наличными в офисе компании или ее курьером, почтовым переводом, с помощью систем переводов, на электронный кошелек. Кроме того, получить онлайн микрозаймы на карту срочно можно легко и без проблем. Оформляйте заявку и получайте ваши деньги.

Выбрать способ получения средств заемщику необходимо в момент подачи онлайн-заявки.