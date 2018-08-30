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Деньги в долг срочно

Узнайте, где срочно взять деньги в долг на лучших условиях


Найдено 109 предложений
Название, организация Мин. ставка в день, % Макс. сумма, ₽ Макс. срок, дн. Порядок погашения Срок выдачи, дн. Онлайн-заявка
Виртуальная кредитная карта Kviku KVIKU 0% 200 000 365 2 раза в месяц день в день онлайн-заявка
4 053 заявки
Онлайн Смсфинанс 0% 30 000 30 ежемесячно от 1 дня онлайн-заявка
2 804 заявки
Оптимальный MigCredit 0,27% 100 000 336 раз в две недели день в день онлайн-заявка
1 720 заявок
Онлайн Веб-займ 0,6% 30 000 30 в конце срока день в день онлайн-заявка
1 474 заявки
Первый заем (без комиссии) Е заем 0% 15 000 30 в конце срока день в день онлайн-заявка
1 144 заявки
Онлайн ГринМани 0,73% 45 000 168 в конце срока день в день онлайн-заявка
680 заявок
Старт 0% Мани Мен 0% 10 000 15 в конце срока день в день онлайн-заявка
653 заявки
До зарплаты MigCredit 1,65% 14 000 29 в конце срока день в день онлайн-заявка
614 заявок
Турбозайм Турбозайм 0% 50 000 180 в конце срока день в день онлайн-заявка
544 заявки
Наличными До Зарплаты 0,2% 100 000 365 в конце срока день в день онлайн-заявка
531 заявка
Предложения 1–10 из 109

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Где взять деньги в долг срочно?

Когда очень срочно нужны деньги в долг, человек бывает вынужден обращаться к родственникам или знакомым и просить взаймы. Однако не всем это подходит.

Взять срочно деньги в долг можно в банке или микрофинансовой организации (МФО). При этом сегодня экономическая ситуация в России такова, что банки практически полностью отказались от предоставления необеспеченных кредитов, а в особенности от экспресс-кредитов, за которыми граждане обращаются, когда деньги нужны срочно, а где их взять – неизвестно.

Получить деньги в долг можно, оставив онлайн-заявку на сайте МФО. После подачи анкеты с клиентом свяжется специалист и задаст уточняющие вопросы. Решение обычно принимается сразу или в течение нескольких часов. Скорость рассмотрения заявки имеет решающее значение, когда очень нужны деньги. Именно поэтому человек, размышляя, где взять деньги в долг, в первую очередь думает об организациях, выдающих займы моментально.

Если вы решили взять деньги в долг срочно, необходимо учитывать особенности способа его получения. Сегодня таких способов несколько.

Первый способ получения денег – наличными. Для того чтобы получить сумму займа на руки, достаточно просто обратиться в офис микрофинансовой компании, заполнить анкету и получить положительное решение.

Второй способ – перевод денег на ваш счет. Сумма может быть перечислена на счет или на банковскую карту, полные реквизиты при этом нужно указать уже при заполнении анкеты. Когда вы сможете воспользоваться деньгами, зависит от скорости перечисления. Иногда время перевода достигает нескольких дней, и назвать такой заем моментальным уже вряд ли получится.