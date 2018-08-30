Когда очень срочно нужны деньги в долг, человек бывает вынужден обращаться к родственникам или знакомым и просить взаймы. Однако не всем это подходит.

Взять срочно деньги в долг можно в банке или микрофинансовой организации (МФО). При этом сегодня экономическая ситуация в России такова, что банки практически полностью отказались от предоставления необеспеченных кредитов, а в особенности от экспресс-кредитов, за которыми граждане обращаются, когда деньги нужны срочно, а где их взять – неизвестно.

Получить деньги в долг можно, оставив онлайн-заявку на сайте МФО. После подачи анкеты с клиентом свяжется специалист и задаст уточняющие вопросы. Решение обычно принимается сразу или в течение нескольких часов. Скорость рассмотрения заявки имеет решающее значение, когда очень нужны деньги. Именно поэтому человек, размышляя, где взять деньги в долг, в первую очередь думает об организациях, выдающих займы моментально.

Если вы решили взять деньги в долг срочно, необходимо учитывать особенности способа его получения. Сегодня таких способов несколько.

Первый способ получения денег – наличными. Для того чтобы получить сумму займа на руки, достаточно просто обратиться в офис микрофинансовой компании, заполнить анкету и получить положительное решение.

Второй способ – перевод денег на ваш счет. Сумма может быть перечислена на счет или на банковскую карту, полные реквизиты при этом нужно указать уже при заполнении анкеты. Когда вы сможете воспользоваться деньгами, зависит от скорости перечисления. Иногда время перевода достигает нескольких дней, и назвать такой заем моментальным уже вряд ли получится.