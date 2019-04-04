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Микрозаймы с плохой кредитной историей

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Найдено 22 предложения Обновлено 24.04.2019
Название, организация
Мин. ставка, в день Макс. сумма, ₽ Макс. срок
Порядок погашения
Онлайн-заявка
Первый заем (без процентов) для новых клиентов Макро
0%
15 000
30 дней
ежемесячно
онлайн-заявка
4 432 заявки
Первый заем (без комиссии) Е заем
0%
15 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
1 563 заявки
Виртуальная кредитная карта Kviku KVIKU
0%
200 000
365 дней
2 раза в месяц
онлайн-заявка
5 805 заявок
Смарт До Зарплаты
0,5%
100 000
365 дней
в конце срока
онлайн-заявка
3 268 заявок
Легкий платеж Саммит
0,52%
100 000
364 дня
раз в две недели
онлайн-заявка
1 775 заявок
Краткосрочный заем Конга
0%
20 000
30 дней
аннуитетные платежи
онлайн-заявка
935 заявок
До зарплаты Займер
0,76%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
860 заявок
ПТС-займ CarMoney
0,08%
1 000 000
1824 дня
аннуитетные платежи
онлайн-заявка
297 заявок
Кредит на ноль Экофинанс
0%
30 000
30 дней
в конце срока, индивидуальный график
онлайн-заявка
4 заявки
Онлайн Смсфинанс
0%
30 000
30 дней
ежемесячно
онлайн-заявка
5 636 заявок
Предложения 1–10 из 22

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Отпущение долгов
Отпущение долгов

Микрофинансовая компания списала клиентам полмиллиона рублей долгов и предложила ЦБ распространить эту практику на весь рынок. Какие заемщики заслуживают «прощения» и во что выльется эта идея?

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В настоящее время ссуды микрофинансовых организаций служат неплохой альтернативой банковским кредитам – как для ответственных заемщиков, так и для тех, кто получил отказ в банковским кредите. Если вы именно такой клиент и по каким-то причинам допускали ранее нарушения при оплате по ссуде, обратите свое внимание на программы микрофинансовых организаций.

Многие МФО сегодня предлагают специальные ссуды. Получить такой кредит легко: требуется только паспорт, а сумма выдается в короткие сроки, чаще всего моментально. Своевременно погашая такой кредит, вы получаете хороший шанс на исправление своего финансового состояния. Более того, клиентам, вовремя погасившим задолжность, МФО предлагают льготные условия по программам.

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