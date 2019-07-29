Часто бывают ситуации, когда срочно нужны деньги, а паспорта с собой нет. В этом случае возможным выходом из ситуации станет оформление займа без паспорта онлайн. В настоящее время подобную услугу предлагает ряд российских микрофинансовых организаций и электронные платежные системы. Так , возможно получить займ без паспорта на Яндекс деньги, Web Money, Pay Pal и пр. Проверка клиентов происходит по дате создания электронного кошелька, обороту средств, уровню пройденной ранее идентификации, в связи с чем предоставление оригинала или копии паспорта не требуется, так как проверка данных проводилась при регистрации пользователя.







В зависимости от условий кредитования микрофинансовые организации предоставляют займы без паспорта двумя способами: по копии документа, загруженной онлайн, и по внесенным клиентом данным в онлайн заявку на получение микрозайма. Следует понимать, что все заполненные данные в обязательном порядке проходят проверку по государственному реестру, в связи с чем взять займ без паспорта онлайн на карту по чужим паспортным данным невозможно, и в случае подобной попытки клиенту будет отказано в выдаче займа и наложена блокировка на дальнейшие обращения.



Как получить быстрый займ без паспорта онлайн безотказно?



Для того, чтобы взять займ без паспорта онлайн, вам необходимо сравнить условия предложений МФО и выбрать подходящий вам заем. Далее необходимо заполнить заявку на получение денег на сайте МФО или сторонних проверенных рекламных сайтах, например, Банки. ру. В процессе заполнения данных в зависимости от требований МФО необходимо внести паспортные данные и в зависимости от требований МФО приложить скан паспорта или иного удостоверяющего личность документа. Также дополнительно может запрашиваться ссылка на аккаунт заемщика в соцсети. В случае получения средств на банковскую карту, она должна быть именной и принадлежать Вам. При отсутствии карты деньги могут быть предоставлены на электронный кошелек, который должен быть оформлен на Ваше имя ( например, Киви) или персональный банковский счет. В случае выбора способа выдачи средств через системы денежных переводов, при получении денег вам потребуется предъявить паспорт. Следует иметь ввиду, что при получении денег онлайн, вам необходимо ввести зарегистрированный на вас номер телефона. В противном случае высока вероятность отказа.

