Срочный займ наличными – единственный выход, когда деньги нужны сию минуту, а обратиться в банк не позволяет плохая кредитная история, небольшой официальный доход или просто нет времени на визит в банк и ожидание решения.



Данный финансовый продукт предлагают в любой микрофинансовой организации, при этом клиенту необязательно посещать офис МФО для подачи заявки: можно заполнить заявление на деньги онлайн на сайте или вызвать представителя компании и передать ему заполненную анкету. Если вы все же хотите максимально подробно разобраться в условиях кредитования, обратитесь в офис компании, где специалисты ответят на все вопросы и подготовят договор.



Данный кредит предоставляется в довольно сжатые сроки: получить одобрение можно в течение нескольких минут, после чего забрать денежные средства в любом отделении банка или в салоне связи.



Деньги могут выручить, если вы уехали далеко от дома, например, на отдых или в командировку, и нет возможности собрать полный пакет документов о доходе. Получить ссуду можно, находясь в любом регионе страны, а оплатить задолженность после возвращения домой.



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