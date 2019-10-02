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Предлагаем огромный выбор займов онлайн в 21 компаниях. В каталоге подобрано 24 предложений со ставкой 0%. Вся информация актуальна на 04.10.2019.

Найдено 24 предложения Обновлено 04.10.2019
Название, организация
Мин. ставка, в день Макс. сумма, ₽ Макс. срок
Порядок погашения
Онлайн-заявка
Смарт До Зарплаты
0%
100 000
365 дней
в конце срока
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5 187 заявок
Первый заем (без процентов) для новых клиентов Макро
0%
15 000
30 дней
ежемесячно
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3 998 заявок
Smart#4 Smart Credit
1%
30 000
30 дней
в конце срока
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651 заявка
Виртуальная кредитная карта Kviku KVIKU
0%
100 000
365 дней
2 раза в месяц
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5 725 заявок
Краткосрочный займ Турбозайм
0,9%
30 000
31 день
в конце срока
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1 023 заявки
Микрозайм Открытые финансы
1%
50 000
30 дней
в конце срока
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785 заявок
Банковский продукт MigCredit
0,06%
300 000
720 дней
аннуитетные платежи
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1 799 заявок
Старт 0% Мани Мен
0%
15 000
15 дней
в конце срока
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2 008 заявок
Онлайн Веб-займ
0,83%
30 000
30 дней
в конце срока
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4 066 заявок
Первый заем (без комиссии) Е заем
0%
15 000
30 дней
в конце срока
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1 293 заявки
До зарплаты Саммит
1%
30 000
30 дней
в конце срока
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5 357 заявок
Онлайн Pay P. S.
1%
10 000
25 дней
в конце срока
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2 646 заявок
Турбо Мани Мен
1%
50 000
98 дней
раз в две недели
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525 заявок
Первый займ Сибирский Капитал
1%
5 000
30 дней
в конце срока
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Онлайн МикроКлад
1%
30 000
30 дней
в конце срока
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1 942 заявки
Smart#1 Smart Credit
1%
14 000
21 день
в конце срока
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608 заявок
Первый займ Экофинанс
0%
15 000
30 дней
в конце срока, индивидуальный график
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912 заявок
Онлайн заём Хорошая история
1%
30 000
30 дней
в конце срока
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Повторный Е заем
1%
30 000
30 дней
в конце срока
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39 заявок
До зарплаты Займер
0,76%
30 000
30 дней
в конце срока
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952 заявки
Онлайн ГлавФинанс
0,65%
100 000
98 дней
аннуитетные платежи, в конце срока
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935 заявок
ПТС-займ CarMoney
0,14%
1 000 000
1459 дней
аннуитетные платежи
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379 заявок
Займ под залог недвижимости Credit.Club
0,05%
15 000 000
1824 дня
возможно формирование индивидуального графика, по которому в течение первого года выплачиваются только проценты, индивидуальный график
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101 заявка
Займ под залог ПТС Взаимно
0,13%
2 000 000
1095 дней
возможность первые 6 месяцев оплачивать только проценты по займу
заполнить заявку
32 заявки
Предложения 1–24 из 24
Первый заем (без процентов) для новых клиентов
Макро
от 0% в день
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Виртуальная кредитная карта Kviku
KVIKU
0% в день
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Первый займ
Экофинанс
0% в день
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Оптимальный
MigCredit
от 0,09% в день
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Новости

#оденьгахпросто: можно ли получить кредит без справки о доходах?
#оденьгахпросто: можно ли получить кредит без справки о доходах?

С введением показателя долговой нагрузки кредитные организации ужесточают условия выдачи займов. Можно ли будет получить кредит без справки 2-НДФЛ и что для этого нужно сделать?

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Каковы преимущества?

Во-первых, это быстрое время принятия решения: микрофинансовые организации в отличие от банков выдают мгновенные займы всем.

Во-вторых, чтобы оформить заявку на финансовое обязательство не нужно собирать обременительный пакет документов, предоставлять справки о доходах и занятости. Для того чтобы получить сумму, достаточно одного паспорта.

Чтобы получить деньги достаточно оформить заявку на сайте организации. В случае одобрения заявки - сумма перечисляется на банковскую карту, для этого реквизиты передаются организации.

Клиенты, уже зарекомендовавшие себя ответственными плательщиками, могут рассчитывать на льготные проценты при займе онлайн. Нужно помнить, что дистанционное получение средств имеет такую же юридическую силу, как традиционное в офисе организации. Погашать долг нужно регулярно и своевременно, чтобы избежать штрафов, пени или комиссии за просрочку платежа. Такое оформление существенно экономит время заёмщика.

Получить онлайн займ всем можно на небольшую сумму в пределах 30000 рублей. За редким исключением могут предлагать ссуду до 100000 рублей.

Если вы хотите подать заявку на получение денег с перечислением средств на банковскую карту, то выберите подходящее предложение на этой странице. По результатам рассмотрения заявки с вами свяжется сотрудник организации.

Как получить деньги быстро и без лишних хлопот?

Выберите предложение, которое кажется вам наиболее выгодным. Оформите заявку на сайте МФО и отправьте ее на рассмотрение. Укажите при этом способ, которым вы хотели бы получить деньги. Через несколько минут вам придет SMS с ответом. Если заявка одобрена, в сообщении будет код, который нужно вести на сайте. Укажите свои платежные реквизиты, и вскоре организация перечислит вам запрошенную сумму.

На каких условиях предоставляются экспресс-ссуды?

Список требований к потенциальному клиенту выглядит следующим образом:

  1. гражданство Российской Федерации;
  2. регистрация в регионе обращения за микрокредитом;
  3. возраст – от 18 лет;
  4. наличие действующего номера мобильного телефона.

В большинстве случаев необходимо указать данные лишь одного документа – паспорта гражданина РФ. Некоторые компании просят указать второй документ – для займа онлайн всем можно использовать, например, пенсионное страховое свидетельство или загранпаспорт.

Преимущества и недостатки

Почему многие люди предпочитают обращаться не в банк, а в микрофинансовые организации? Это объясняется множеством причин, среди которых:

  1. минимальные требования к клиентам – не нужно подтверждать наличие официального источника дохода, сравнительно высокой зарплату или безупречной кредитной истории;
  2. удобство оформления – владелец компьютера или смартфона с доступом в интернет может зайти на сайт в подходящее ему время и заполнить заявку, не выходя из дома или не покидая рабочее место;
  3. быстрое реагирование на обращение – заявка рассматривается за 10-15 минут, после чего потенциальный клиент сразу узнает, отклонена она или одобрена.

Основным минусом считается высокая процентная ставка. Если вы берете в долг небольшую сумму на короткий срок, можно не опасаться переплаты.

Способы получения денег

МФО предлагают клиентам самим выбрать тот способ получения запрошенной суммы, который им удобен всем. Это может быть:

  1. курьерская доставка наличных;
  2. перевод на карту одного из российских банков;
  3. перечисление на счет в платежном сервисе Qiwi;
  4. пополнение электронного кошелька Webmoney или Яндекс.Деньги.

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