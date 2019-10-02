Во-первых, это быстрое время принятия решения: микрофинансовые организации в отличие от банков выдают мгновенные займы всем.

Во-вторых, чтобы оформить заявку на финансовое обязательство не нужно собирать обременительный пакет документов, предоставлять справки о доходах и занятости. Для того чтобы получить сумму, достаточно одного паспорта.

Чтобы получить деньги достаточно оформить заявку на сайте организации. В случае одобрения заявки - сумма перечисляется на банковскую карту, для этого реквизиты передаются организации.

Клиенты, уже зарекомендовавшие себя ответственными плательщиками, могут рассчитывать на льготные проценты при займе онлайн. Нужно помнить, что дистанционное получение средств имеет такую же юридическую силу, как традиционное в офисе организации. Погашать долг нужно регулярно и своевременно, чтобы избежать штрафов, пени или комиссии за просрочку платежа. Такое оформление существенно экономит время заёмщика.

Получить онлайн займ всем можно на небольшую сумму в пределах 30000 рублей. За редким исключением могут предлагать ссуду до 100000 рублей.

Если вы хотите подать заявку на получение денег с перечислением средств на банковскую карту, то выберите подходящее предложение на этой странице. По результатам рассмотрения заявки с вами свяжется сотрудник организации.

Как получить деньги быстро и без лишних хлопот?

Выберите предложение, которое кажется вам наиболее выгодным. Оформите заявку на сайте МФО и отправьте ее на рассмотрение. Укажите при этом способ, которым вы хотели бы получить деньги. Через несколько минут вам придет SMS с ответом. Если заявка одобрена, в сообщении будет код, который нужно вести на сайте. Укажите свои платежные реквизиты, и вскоре организация перечислит вам запрошенную сумму.

На каких условиях предоставляются экспресс-ссуды?

Список требований к потенциальному клиенту выглядит следующим образом:

гражданство Российской Федерации; регистрация в регионе обращения за микрокредитом; возраст – от 18 лет; наличие действующего номера мобильного телефона.

В большинстве случаев необходимо указать данные лишь одного документа – паспорта гражданина РФ. Некоторые компании просят указать второй документ – для займа онлайн всем можно использовать, например, пенсионное страховое свидетельство или загранпаспорт.

Преимущества и недостатки

Почему многие люди предпочитают обращаться не в банк, а в микрофинансовые организации? Это объясняется множеством причин, среди которых:

минимальные требования к клиентам – не нужно подтверждать наличие официального источника дохода, сравнительно высокой зарплату или безупречной кредитной истории; удобство оформления – владелец компьютера или смартфона с доступом в интернет может зайти на сайт в подходящее ему время и заполнить заявку, не выходя из дома или не покидая рабочее место; быстрое реагирование на обращение – заявка рассматривается за 10-15 минут, после чего потенциальный клиент сразу узнает, отклонена она или одобрена.

Основным минусом считается высокая процентная ставка. Если вы берете в долг небольшую сумму на короткий срок, можно не опасаться переплаты.

Способы получения денег

МФО предлагают клиентам самим выбрать тот способ получения запрошенной суммы, который им удобен всем. Это может быть: