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Займ под проценты

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Найдено 15 предложений Обновлено 29.03.2019
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Онлайн-заявка
Беспроцентный Монеза
0%
15 000
30 дней
ежемесячно
онлайн-заявка
4 353 заявки
Виртуальная кредитная карта Kviku KVIKU
0%
200 000
365 дней
2 раза в месяц
онлайн-заявка
3 220 заявок
Смарт До Зарплаты
0%
100 000
365 дней
в конце срока
онлайн-заявка
1 868 заявок
До зарплаты Займер
0,76%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
959 заявок
ПТС-займ CarMoney
0,08%
1 000 000
1824 дня
аннуитетные платежи
онлайн-заявка
428 заявок
Start Конга
1,5%
8 000
30 дней
аннуитетные платежи
онлайн-заявка
387 заявок
LimeUP Лайм-Займ
0%
70 000
168 дней
в конце срока
онлайн-заявка
51 заявка
Кредит на ноль Экофинанс
0%
30 000
30 дней
в конце срока, индивидуальный график
онлайн-заявка
Онлайн Смсфинанс
0%
30 000
30 дней
ежемесячно
онлайн-заявка
5 112 заявок
Старт 0% Мани Мен
0%
10 000
15 дней
в конце срока
онлайн-заявка
1 691 заявка
Предложения 1–10 из 15
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Новости

​«Миссия невыполнима»: как дать в долг и остаться друзьями
​«Миссия невыполнима»: как дать в долг и остаться друзьями

Несколько лет назад среди жителей США провели опрос: пытались выяснить, как часто деньги рушат дружбу? Каждый пятый респондент признался, что потерял друга из-за финансовых разногласий.

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Взять деньги

Кредиты физическим лицам выдают не только банки, но и микрофинансовые организации (МФО). В последние обращаются зачастую клиенты банков, которые по самым разным причинам, допустив некоторое количество просрочек, не могут больше рассчитывать на кредит в банке. А также те люди, которым средства нужны срочно – в течение нескольких часов.

Чтобы дать деньги клиенту, микрофинансовая компания не требует от него документов, подтверждающих доход и занятость: предоставление денег обычно осуществляется только по паспорту. В этом заключается несомненное их преимущество перед банковскими кредитами. Кроме того, заявка одобряется моментально, и часто, чтобы оформить кредит, даже необязательно идти в офис: денежные ссуды многие компании переводят прямо на вашу пластиковую карту, электронный кошелек или через системы денежных переводов.

Где можно получить срочную финансовую помощь?

Проще всего - в МФО.Основной продукт микрофинансовой компании – средства, которые выдаются срочно, максимально просто и без предоставления справок о доходах и других документов: достаточно паспорта.Программы микрофинансовых компаний всегда выручают, когда нет времени ждать решения от банка, а деньги нужны именно в день обращения.

Многие клиенты, успешно погасившие кредит (а чаще всего не один) у организации, вновь становятся для банков желанными клиентами, поскольку их кредитная история условно исправлена (МФО тоже передают сведения в БКИ). Такие клиенты получают в дальнейшем шанс взять кредит на приобретение товара или услуги.

Микрокредит – это продукт, в рамках которого можно получить сумму мгновенно в любом городе России. Если обратить внимание, то офисы организаций можно увидеть на каждом углу: в жилых домах, рынках, торговых центрах. В крупных городах их больше, в менее населенных они встречаются не так часто, однако МФО, работающие в режиме онлайн позволяют оставить заявку на наличные и получить срочно деньги дистанционно, поэтому выбор у клиента есть всегда. Взять деньги онлайн любой человек сегодня может очень быстро: как правило, средства перечисляются в течение нескольких минут. К слову, ссуды, выданные в офисе (без карты) ничем не уступают дистанционным по срокам выдачи, их также выдают во время визита в офис.

Если вам нужны деньги, ознакомьтесь с материалами, которые мы собрали на этой странице. Здесь размещены самые выгодные программы популярных МФО на рынке. Предложения представлены в виде таблицы, в которой указано название продукта, компания, которая его предоставит, максимальный срок, сумма и процентная ставка в день. Для вашего удобства между собой программы отсортированы по размеру минимально возможной ставки.

Чтобы узнать подробные условия выбранной программы, достаточно нажать на ссылку с ее названием. Внутри карточки каждого продукта размещена подробная информация о кредите: условия досрочного погашения, требования к клиенту, периодичность обязательных платежей и другие полезные данные.