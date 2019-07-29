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Займ на 1000 рублей

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Займ до 1000 рублей на карту

Найдено 35 предложений Обновлено 06.08.2019
Название, организация
Мин. ставка, в день Макс. сумма, ₽ Макс. срок
Порядок погашения
Онлайн-заявка
Онлайн Смсфинанс
0%
30 000
30 дней
ежемесячно
онлайн-заявка
7 185 заявок
Краткосрочный заем Лайм-Займ
0%
20 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
546 заявок
Смарт До Зарплаты
0%
100 000
365 дней
в конце срока
онлайн-заявка
3 306 заявок
Первый заем (без процентов) для новых клиентов Макро
0%
15 000
30 дней
ежемесячно
онлайн-заявка
2 627 заявок
Виртуальная кредитная карта Kviku KVIKU
0%
100 000
365 дней
2 раза в месяц
онлайн-заявка
5 892 заявки
Микрозайм Открытые финансы
1%
50 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
1 121 заявка
Первый займ Экофинанс
0%
15 000
30 дней
в конце срока, индивидуальный график
онлайн-заявка
1 734 заявки
Старт 0% Мани Мен
0%
15 000
15 дней
в конце срока
онлайн-заявка
2 479 заявок
Первый заем (без комиссии) Е заем
0%
15 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
973 заявки
Повторный заем Метрокредит
0%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
Краткосрочный займ Турбозайм
0,9%
30 000
31 день
в конце срока
онлайн-заявка
926 заявок
Оптимальный MigCredit
0,09%
100 000
336 дней
раз в две недели
онлайн-заявка
4 923 заявки
Краткосрочный заем МангоФинанс
1%
16 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
32 заявки
Банковский продукт MigCredit
0,06%
300 000
720 дней
аннуитетные платежи
онлайн-заявка
779 заявок
Онлайн Веб-займ
0,6%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
785 заявок
Стандартный Деньги сразу
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
78 заявок
Онлайн Pay P. S.
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
3 228 заявок
Долгосрочный заем МангоФинанс
0,6%
70 000
168 дней
в конце срока
онлайн-заявка
19 заявок
Микрозайм Займиго
1%
12 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
Заем еКапуста
1%
30 000
21 день
в конце срока
онлайн-заявка
86 заявок
Предложения 1–20 из 35
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Новости

Онлайн-микрозаймы облюбовали мошенники. Как защититься?
Онлайн-микрозаймы облюбовали мошенники. Как защититься?

«Узнал от коллекторов, что на меня взяли кредит», — все чаще жалуются пользователи на форуме Банки.ру. Выдача микрозаймов без визита в офис МФО лишь усугубляет ситуацию.

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Часто обстоятельства могут сложиться так, что срочно необходима небольшая сумма денег, а занять не у кого. В этом случае всегда можно обратиться в микрофинансовую организацию и оформить на небольшой срок ссуду на любую сумму .

В зависимости от порядка работы компании получить деньги можно наличными либо онлайн. В последнем случае срочный кредит будет переведен на вашу банковскую карту. Погашать долг в большинстве случаев можно в кассе компании, при помощи банковской карты на ее официальном сайте, в салонах связи и денежным переводом. Из документов потребуется только паспорт: в редких случаях просят также предоставить любой другой документ на выбор (СНИЛС, водительское удостоверение или загранпаспорт).

На данной странице собраны срочные ссуды с минимальной суммой от 1000 рублей. Для подбора подходящего предложения вы можете воспользоваться сортировкой по минимальной ставке, максимальной сумме, сроку и порядку погашения. В карточке каждого продукта содержится информация об условиях ссуды, требованиях к заемщику, порядку выдачи денег и оплаты долга. Также в каталоге продуктов есть предложения с онлайн-заявкой.