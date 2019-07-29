Часто обстоятельства могут сложиться так, что срочно необходима небольшая сумма денег, а занять не у кого. В этом случае всегда можно обратиться в микрофинансовую организацию и оформить на небольшой срок ссуду на любую сумму .

В зависимости от порядка работы компании получить деньги можно наличными либо онлайн. В последнем случае срочный кредит будет переведен на вашу банковскую карту. Погашать долг в большинстве случаев можно в кассе компании, при помощи банковской карты на ее официальном сайте, в салонах связи и денежным переводом. Из документов потребуется только паспорт: в редких случаях просят также предоставить любой другой документ на выбор (СНИЛС, водительское удостоверение или загранпаспорт).

На данной странице собраны срочные ссуды с минимальной суммой от 1000 рублей. Для подбора подходящего предложения вы можете воспользоваться сортировкой по минимальной ставке, максимальной сумме, сроку и порядку погашения. В карточке каждого продукта содержится информация об условиях ссуды, требованиях к заемщику, порядку выдачи денег и оплаты долга. Также в каталоге продуктов есть предложения с онлайн-заявкой.