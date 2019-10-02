Некоторые лица, нуждающиеся в срочном получении средств, переживают, что обращение в банк не принесет нужного результата, они получат отрицательный ответ и лишь зря потратят собственное время. Такое мнение не является ошибочным — для оформления займа в банке придется запастись терпением. Стоит подобрать другой вариант, позволяющий поправить финансовое положение. Им может стать займ без отказа, выдаваемый микрофинансовыми организациями. Практика показывает, что в таких компаниях одобряют 95 % заявок, а сам процесс, дающий возможность взять деньги, более простой, нежели в банках.

Воспользоваться продуктом сможет тот, кто:

1. оплатил текущие просрочки по другим займам, если таковые имеются;

2. проверил себя на наличие штрафов, долгов на портале судебных приставов;

3. указал в анкете правдивую персональную информацию, оставил сведения о своем рабочем месте, источнике дохода, его размере (можно написать про деньги, полученные, к примеру, от сдачи недвижимости в аренду);

4. если доход не является официальным, например, проситель — фрилансер, об этом также следует упомянуть. Данный факт положительный, он не станет причиной для отклонения запроса;

5. когда, кроме основной заработной платы, человек получает социальные выплаты (пенсию, стипендию, алименты и т. д.), о них он тоже пишет в анкете;

6. нужно посмотреть свою кредитную историю, убедиться, что вся информация, касающаяся ее, указана корректно;

7. заранее предупредить близких людей или друзей о том, что, возможно, от них потребуется подтверждение предоставленных в МФО сведений.

Требования к потребителям

В перечень основных требований для оформления мгновенных денег в МФО, входят следующие пункты:

1. совершеннолетний возраст заемщика — от 18 лет;

2. российское гражданство;

3. наличие постоянной регистрации в одном из регионов Российской Федерации;

4. личный телефонный номер;

5. платежные реквизиты, на которые будет перечислен займ.

Процедура получения

Получение срочной ссуды в режиме онлайн выглядит приблизительно так:

1. Абсолютно вся процедура, то есть заполнение анкеты и перечисление денег, осуществляется через интернет.

2. Запрос клиент может отправить в любое удобное время, потому что МФО функционируют в круглосуточном режиме.

3. В специальную форму должны быть внесены паспортные данные заемщика, контактная информация, в некоторых случаях — копия паспорта.

4. В качестве реквизитов, требующихся для того, чтобы получить деньги, может быть использован номер пластиковой карта или счета, номер виртуального кошелька и др.