Займ без отказа

изменить город

Выберите подходящий займ без отказа в одной из 21 компаний. В каталоге 24 абсолютно разных предложений со ставками 0%. Все данные актуальны по ставкам актуальны на 04.10.2019.

Найдено 24 предложения Обновлено 04.10.2019
Название, организация
Мин. ставка, в день Макс. сумма, ₽ Макс. срок
Порядок погашения
Онлайн-заявка
Смарт До Зарплаты
0%
100 000
365 дней
в конце срока
онлайн-заявка
5 187 заявок
Первый заем (без процентов) для новых клиентов Макро
0%
15 000
30 дней
ежемесячно
онлайн-заявка
3 998 заявок
Smart#4 Smart Credit
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
651 заявка
Виртуальная кредитная карта Kviku KVIKU
0%
100 000
365 дней
2 раза в месяц
онлайн-заявка
5 725 заявок
Краткосрочный займ Турбозайм
0,9%
30 000
31 день
в конце срока
онлайн-заявка
1 023 заявки
Микрозайм Открытые финансы
1%
50 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
785 заявок
Банковский продукт MigCredit
0,06%
300 000
720 дней
аннуитетные платежи
онлайн-заявка
1 799 заявок
Старт 0% Мани Мен
0%
15 000
15 дней
в конце срока
онлайн-заявка
2 008 заявок
Онлайн Веб-займ
0,83%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
4 066 заявок
Первый заем (без комиссии) Е заем
0%
15 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
1 293 заявки
До зарплаты Саммит
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
5 357 заявок
Онлайн Pay P. S.
1%
10 000
25 дней
в конце срока
онлайн-заявка
2 646 заявок
Турбо Мани Мен
1%
50 000
98 дней
раз в две недели
онлайн-заявка
525 заявок
Первый займ Сибирский Капитал
1%
5 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
Онлайн МикроКлад
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
1 942 заявки
Smart#1 Smart Credit
1%
14 000
21 день
в конце срока
онлайн-заявка
608 заявок
Первый займ Экофинанс
0%
15 000
30 дней
в конце срока, индивидуальный график
онлайн-заявка
912 заявок
Онлайн заём Хорошая история
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
Повторный Е заем
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
39 заявок
До зарплаты Займер
0,76%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
952 заявки
Онлайн ГлавФинанс
0,65%
100 000
98 дней
аннуитетные платежи, в конце срока
онлайн-заявка
935 заявок
ПТС-займ CarMoney
0,14%
1 000 000
1459 дней
аннуитетные платежи
онлайн-заявка
379 заявок
Займ под залог недвижимости Credit.Club
0,05%
15 000 000
1824 дня
возможно формирование индивидуального графика, по которому в течение первого года выплачиваются только проценты, индивидуальный график
онлайн-заявка
101 заявка
Займ под залог ПТС Взаимно
0,13%
2 000 000
1095 дней
возможность первые 6 месяцев оплачивать только проценты по займу
онлайн-заявка
32 заявки
Предложения 1–24 из 24
Первый заем (без процентов) для новых клиентов
Макро
от 0% в день
Посмотреть
Виртуальная кредитная карта Kviku
KVIKU
0% в день
Посмотреть
Первый займ
Экофинанс
0% в день
Посмотреть
Оптимальный
MigCredit
от 0,09% в день
Посмотреть

Предложения

Новости

#оденьгахпросто: можно ли получить кредит без справки о доходах?
#оденьгахпросто: можно ли получить кредит без справки о доходах?

С введением показателя долговой нагрузки кредитные организации ужесточают условия выдачи займов. Можно ли будет получить кредит без справки 2-НДФЛ и что для этого нужно сделать?

Тема дня 8033 5

Лента новостей

Все новости

Займ без отказа в других городах

По виду в России

Без отказа в России

Онлайн в России

Показать еще Свернуть

Срочно получить деньги

Некоторые лица, нуждающиеся в срочном получении средств, переживают, что обращение в банк не принесет нужного результата, они получат отрицательный ответ и лишь зря потратят собственное время. Такое мнение не является ошибочным — для оформления займа в банке придется запастись терпением. Стоит подобрать другой вариант, позволяющий поправить финансовое положение. Им может стать займ без отказа, выдаваемый микрофинансовыми организациями. Практика показывает, что в таких компаниях одобряют 95 % заявок, а сам процесс, дающий возможность взять деньги, более простой, нежели в банках.

Воспользоваться продуктом сможет тот, кто:

1. оплатил текущие просрочки по другим займам, если таковые имеются;

2. проверил себя на наличие штрафов, долгов на портале судебных приставов;

3. указал в анкете правдивую персональную информацию, оставил сведения о своем рабочем месте, источнике дохода, его размере (можно написать про деньги, полученные, к примеру, от сдачи недвижимости в аренду);

4. если доход не является официальным, например, проситель — фрилансер, об этом также следует упомянуть. Данный факт положительный, он не станет причиной для отклонения запроса;

5. когда, кроме основной заработной платы, человек получает социальные выплаты (пенсию, стипендию, алименты и т. д.), о них он тоже пишет в анкете;

6. нужно посмотреть свою кредитную историю, убедиться, что вся информация, касающаяся ее, указана корректно;

7. заранее предупредить близких людей или друзей о том, что, возможно, от них потребуется подтверждение предоставленных в МФО сведений.

Требования к потребителям

В перечень основных требований для оформления мгновенных денег в МФО, входят следующие пункты:

1. совершеннолетний возраст заемщика — от 18 лет;

2. российское гражданство;

3. наличие постоянной регистрации в одном из регионов Российской Федерации;

4. личный телефонный номер;

5. платежные реквизиты, на которые будет перечислен займ.

Процедура получения

Получение срочной ссуды в режиме онлайн выглядит приблизительно так:

1. Абсолютно вся процедура, то есть заполнение анкеты и перечисление денег, осуществляется через интернет.

2. Запрос клиент может отправить в любое удобное время, потому что МФО функционируют в круглосуточном режиме.

3. В специальную форму должны быть внесены паспортные данные заемщика, контактная информация, в некоторых случаях — копия паспорта.

4. В качестве реквизитов, требующихся для того, чтобы получить деньги, может быть использован номер пластиковой карта или счета, номер виртуального кошелька и др.

Все продукты Банки.ру

Калькуляторы

Калькулятор вкладов
Калькулятор кредитов
Калькулятор автокредитов
Калькулятор Cash Back
Калькулятор ипотеки
Калькулятор ВЗР
Рассчитать ОСАГО
Рассчитать КАСКО

Вклады и инвестиции

Вклады в Сбербанке
В Почта банке
В рублях
С высоким процентом
Акции российских компаний
Акции иностранных компаний
Акции ETF
Акции Газпрома онлайн

Кредиты и займы

Кредиты в Сбербанке
С онлайн заявкой
Наличными
Для пенсионеров
Займ онлайн на карту
Срочный займ на карту
Займ без отказа
Беспроцентный займ

Еще

Личный кабинет агента
Курсы ЦБ
Банки России
Книга памяти
Банки на карте
Отзывы о банках
Отзывы о страховых компаниях