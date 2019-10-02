Займ под залог недвижимости

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Предлагаем огромный выбор займов под залог недвижимости в 21 компаниях. Не менее 24 предложений по займам со ставками от 0%. Информация по условиям и предложениям актуальна на 04.10.2019.

Найдено 24 предложения Обновлено 04.10.2019
Название, организация
Мин. ставка, в день Макс. сумма, ₽ Макс. срок
Порядок погашения
Онлайн-заявка
Смарт До Зарплаты
0%
100 000
365 дней
в конце срока
онлайн-заявка
5 187 заявок
Первый заем (без процентов) для новых клиентов Макро
0%
15 000
30 дней
ежемесячно
онлайн-заявка
3 998 заявок
Smart#4 Smart Credit
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
651 заявка
Виртуальная кредитная карта Kviku KVIKU
0%
100 000
365 дней
2 раза в месяц
онлайн-заявка
5 725 заявок
Краткосрочный займ Турбозайм
0,9%
30 000
31 день
в конце срока
онлайн-заявка
1 023 заявки
Микрозайм Открытые финансы
1%
50 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
785 заявок
Банковский продукт MigCredit
0,06%
300 000
720 дней
аннуитетные платежи
онлайн-заявка
1 799 заявок
Старт 0% Мани Мен
0%
15 000
15 дней
в конце срока
онлайн-заявка
2 008 заявок
Онлайн Веб-займ
0,83%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
4 066 заявок
Первый заем (без комиссии) Е заем
0%
15 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
1 293 заявки
До зарплаты Саммит
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
5 357 заявок
Онлайн Pay P. S.
1%
10 000
25 дней
в конце срока
онлайн-заявка
2 646 заявок
Турбо Мани Мен
1%
50 000
98 дней
раз в две недели
онлайн-заявка
525 заявок
Первый займ Сибирский Капитал
1%
5 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
Онлайн МикроКлад
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
1 942 заявки
Smart#1 Smart Credit
1%
14 000
21 день
в конце срока
онлайн-заявка
608 заявок
Первый займ Экофинанс
0%
15 000
30 дней
в конце срока, индивидуальный график
онлайн-заявка
912 заявок
Онлайн заём Хорошая история
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
Повторный Е заем
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
39 заявок
До зарплаты Займер
0,76%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
952 заявки
Онлайн ГлавФинанс
0,65%
100 000
98 дней
аннуитетные платежи, в конце срока
онлайн-заявка
935 заявок
ПТС-займ CarMoney
0,14%
1 000 000
1459 дней
аннуитетные платежи
онлайн-заявка
379 заявок
Займ под залог недвижимости Credit.Club
0,05%
15 000 000
1824 дня
возможно формирование индивидуального графика, по которому в течение первого года выплачиваются только проценты, индивидуальный график
онлайн-заявка
101 заявка
Займ под залог ПТС Взаимно
0,13%
2 000 000
1095 дней
возможность первые 6 месяцев оплачивать только проценты по займу
онлайн-заявка
32 заявки
Предложения 1–24 из 24
Первый заем (без процентов) для новых клиентов
Макро
от 0% в день
Посмотреть
Виртуальная кредитная карта Kviku
KVIKU
0% в день
Посмотреть
Первый займ
Экофинанс
0% в день
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Оптимальный
MigCredit
от 0,09% в день
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Займ под залог недвижимости

Есть микрофинансовые компании, предоставляющие более крупные суммы на длительные сроки. Это обеспеченные кредиты под залог квартиры или любой другой недвижимости, которая есть в собственности у клиента.

Оформление суммы до 1000000 рублей и сроком до десяти лет. При этом размер ссуды также зависит от стоимости оценки закладываемой недвижимости.

При оформлении финансового обязательства клиенту понадобится предоставить не только паспорт, но и документы на недвижимость, предоставляемую в залог.

Чаще всего подготовиться к трудным жизненным ситуациям заранее не удается, однако многие проблемы решаемы за счет дополнительных средств. В случаях, когда необходима крупная сумма денег, лучшим продуктом является займ под залог недвижимости. Большинство финансовых организаций страны готовы предложить подобную сделку своим клиентам. Условия будут отличаться в каждой конкретной программе, но чаще всего они предполагают сниженную процентную ставку и длительный срок.

Требования

Каждая финансовых компаний предъявляет собственные требования к потребителю, но есть общие нюансы услуги «Займ под залог недвижимости»:

  • возраст просителя — не менее 18 (иногда 21), а на момент окончания договора — не более 70 лет;
  • гражданство РФ, наличие регистрации (постоянной или временной) в регионе обслуживания выбранного отделения;
  • недвижимость в многоквартирном доме;
  • стаж для ИП — также не менее полугода.

минимальный стаж работы на основном месте (или по совместительству) — не менее 6 месяцев;

Список документов может варьироваться в зависимости от ситуации. В большинстве случаев для получения ссуды необходимо предъявить паспорт гражданина РФ и СНИЛС (оригиналы), также рекомендуется заранее подготовить копии заполненных страниц.

Как оформить?

Выбрать продукт с наиболее выгодными условиями легко с помощью сервиса «Банки.ру». На данном портале собрана основная информация, необходимая потенциальным клиентам. Найти предложение будет легко, воспользовавшись фильтром: нужно задать желаемые параметры и отсеять неподходящие варианты.

Также посетители сайта могут ознакомиться с рейтинговыми списками продуктов и поучаствовать в обсуждении на пользовательском форуме. После выбора лучшего варианта они могут заполнить и отправить онлайн-заявку. Ответ просителю предоставят в ближайшее время, после чего следует собрать пакет документов и посетить ближайшее отделение для заключения договора.

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