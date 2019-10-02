Есть микрофинансовые компании, предоставляющие более крупные суммы на длительные сроки. Это обеспеченные кредиты под залог квартиры или любой другой недвижимости, которая есть в собственности у клиента.



Оформление суммы до 1000000 рублей и сроком до десяти лет. При этом размер ссуды также зависит от стоимости оценки закладываемой недвижимости.

При оформлении финансового обязательства клиенту понадобится предоставить не только паспорт, но и документы на недвижимость, предоставляемую в залог.

Чаще всего подготовиться к трудным жизненным ситуациям заранее не удается, однако многие проблемы решаемы за счет дополнительных средств. В случаях, когда необходима крупная сумма денег, лучшим продуктом является займ под залог недвижимости. Большинство финансовых организаций страны готовы предложить подобную сделку своим клиентам. Условия будут отличаться в каждой конкретной программе, но чаще всего они предполагают сниженную процентную ставку и длительный срок.

Требования

Каждая финансовых компаний предъявляет собственные требования к потребителю, но есть общие нюансы услуги «Займ под залог недвижимости»:

возраст просителя — не менее 18 (иногда 21), а на момент окончания договора — не более 70 лет;

гражданство РФ, наличие регистрации (постоянной или временной) в регионе обслуживания выбранного отделения;

недвижимость в многоквартирном доме;

стаж для ИП — также не менее полугода.

минимальный стаж работы на основном месте (или по совместительству) — не менее 6 месяцев;

Список документов может варьироваться в зависимости от ситуации. В большинстве случаев для получения ссуды необходимо предъявить паспорт гражданина РФ и СНИЛС (оригиналы), также рекомендуется заранее подготовить копии заполненных страниц.

Как оформить?

Выбрать продукт с наиболее выгодными условиями легко с помощью сервиса «Банки.ру». На данном портале собрана основная информация, необходимая потенциальным клиентам. Найти предложение будет легко, воспользовавшись фильтром: нужно задать желаемые параметры и отсеять неподходящие варианты.

Также посетители сайта могут ознакомиться с рейтинговыми списками продуктов и поучаствовать в обсуждении на пользовательском форуме. После выбора лучшего варианта они могут заполнить и отправить онлайн-заявку. Ответ просителю предоставят в ближайшее время, после чего следует собрать пакет документов и посетить ближайшее отделение для заключения договора.