Займ с 18 лет

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Предлагаем огромный выбор займов с 18 лет в 21 компаниях. Не менее 24 предложений по займам со ставками от 0%. Информация по условиям и предложениям актуальна на 04.10.2019.

Найдено 24 предложения Обновлено 04.10.2019
Название, организация
Мин. ставка, в день Макс. сумма, ₽ Макс. срок
Порядок погашения
Онлайн-заявка
Смарт До Зарплаты
0%
100 000
365 дней
в конце срока
онлайн-заявка
5 187 заявок
Первый заем (без процентов) для новых клиентов Макро
0%
15 000
30 дней
ежемесячно
онлайн-заявка
3 998 заявок
Smart#4 Smart Credit
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
651 заявка
Виртуальная кредитная карта Kviku KVIKU
0%
100 000
365 дней
2 раза в месяц
онлайн-заявка
5 725 заявок
Краткосрочный займ Турбозайм
0,9%
30 000
31 день
в конце срока
онлайн-заявка
1 023 заявки
Микрозайм Открытые финансы
1%
50 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
785 заявок
Банковский продукт MigCredit
0,06%
300 000
720 дней
аннуитетные платежи
онлайн-заявка
1 799 заявок
Старт 0% Мани Мен
0%
15 000
15 дней
в конце срока
онлайн-заявка
2 008 заявок
Онлайн Веб-займ
0,83%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
4 066 заявок
Первый заем (без комиссии) Е заем
0%
15 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
1 293 заявки
До зарплаты Саммит
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
5 357 заявок
Онлайн Pay P. S.
1%
10 000
25 дней
в конце срока
онлайн-заявка
2 646 заявок
Турбо Мани Мен
1%
50 000
98 дней
раз в две недели
онлайн-заявка
525 заявок
Первый займ Сибирский Капитал
1%
5 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
Онлайн МикроКлад
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
1 942 заявки
Smart#1 Smart Credit
1%
14 000
21 день
в конце срока
онлайн-заявка
608 заявок
Первый займ Экофинанс
0%
15 000
30 дней
в конце срока, индивидуальный график
онлайн-заявка
912 заявок
Онлайн заём Хорошая история
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
Повторный Е заем
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
39 заявок
До зарплаты Займер
0,76%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
952 заявки
Онлайн ГлавФинанс
0,65%
100 000
98 дней
аннуитетные платежи, в конце срока
онлайн-заявка
935 заявок
ПТС-займ CarMoney
0,14%
1 000 000
1459 дней
аннуитетные платежи
онлайн-заявка
379 заявок
Займ под залог недвижимости Credit.Club
0,05%
15 000 000
1824 дня
возможно формирование индивидуального графика, по которому в течение первого года выплачиваются только проценты, индивидуальный график
онлайн-заявка
101 заявка
Займ под залог ПТС Взаимно
0,13%
2 000 000
1095 дней
возможность первые 6 месяцев оплачивать только проценты по займу
онлайн-заявка
32 заявки
Предложения 1–24 из 24
Первый заем (без процентов) для новых клиентов
Макро
от 0% в день
Посмотреть
Виртуальная кредитная карта Kviku
KVIKU
0% в день
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Первый займ
Экофинанс
0% в день
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Оптимальный
MigCredit
от 0,09% в день
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#оденьгахпросто: можно ли получить кредит без справки о доходах?
#оденьгахпросто: можно ли получить кредит без справки о доходах?

С введением показателя долговой нагрузки кредитные организации ужесточают условия выдачи займов. Можно ли будет получить кредит без справки 2-НДФЛ и что для этого нужно сделать?

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В отличие от банков микрофинансовые компании предъявляют достаточно лояльные требования к своим клиентам. Например, МФО выдают большинство своих ссуд совершеннолетним клиентам. При этом важно, что независимо от возраста, заемщик должен иметь постоянный источник дохода. Так, кредиты студентам также выдаются моментально, но учащийся должен иметь источник дохода, позволяющий своевременно и в полном объеме вносить платеж по договору.

Как получить срочно деньги?

Чтобы оформить ссуду, необходимо оставить анкету-заявку. В анкете указывается желаемые срок и сумма, а также личные данные клиента (паспортные и контактные данные, информация о месте работы и т. д.). Чем более подробно будет указана информация, тем быстрее будет принято решение по заявке.

Практически все займы МФО выдаются в настоящее время мгновенно и перечисляются на банковскую карту. Это самый удобный способ получения средств, поэтому он пользуются большой популярностью у населения. Также средства можно получить с помощью систем денежных переводов, на электронный кошелек или на банковский счет.

На этой странице мы собрали срочные займы с 18 лет. Ознакомьтесь с предложениями микрофинасновых организаций и оставьте заявку онлайн.

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