В отличие от банков микрофинансовые компании предъявляют достаточно лояльные требования к своим клиентам. Например, МФО выдают большинство своих ссуд совершеннолетним клиентам. При этом важно, что независимо от возраста, заемщик должен иметь постоянный источник дохода. Так, кредиты студентам также выдаются моментально, но учащийся должен иметь источник дохода, позволяющий своевременно и в полном объеме вносить платеж по договору.



Как получить срочно деньги?



Чтобы оформить ссуду, необходимо оставить анкету-заявку. В анкете указывается желаемые срок и сумма, а также личные данные клиента (паспортные и контактные данные, информация о месте работы и т. д.). Чем более подробно будет указана информация, тем быстрее будет принято решение по заявке.



Практически все займы МФО выдаются в настоящее время мгновенно и перечисляются на банковскую карту. Это самый удобный способ получения средств, поэтому он пользуются большой популярностью у населения. Также средства можно получить с помощью систем денежных переводов, на электронный кошелек или на банковский счет.



На этой странице мы собрали срочные займы с 18 лет. Ознакомьтесь с предложениями микрофинасновых организаций и оставьте заявку онлайн.