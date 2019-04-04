Бывает, что срочно нужны деньги в долг, но у вас просрочки по кредиту. Как правило,сильно мешают вам получить ссуду в дальнейшем и портят историю. Однако даже при наличии отрицательной истории есть шанс взять денег у микрофинансовой организации. Данные продукты служат хорошей альтернативой банковским кредитам.

Взять данный продукт предлагают сегодня многие компании. Причем получить такую ссуду несложно: требуется только паспорт, сумма выдается в короткие сроки, чаще всего моментально. Своевременно погашая такую ссуду, вы приобретаете хороший шанс на исправление своей проблемы. Более того, клиентам, вовремя погасили ссуду, МФО предлагают льготные условия по программам: низкие ставки и более крупные суммы.



Где взять данный кредит?



На этой странице мы собрали для вас специальные предложения для клиентов находящихся в данном финансовом положении. Информацию по каждому предложению можно посмотреть на страничке каждого продукта. В карточке продукта отражены: срок выдачи ссуды, требования к обеспечению, требования к заемщику, необходимый пакет документов (обычно паспорт).

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