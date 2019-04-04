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Займы с плохой кредитной историей

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Найдено 10 предложений Обновлено 16.07.2019
Название, организация
Мин. ставка, в день Макс. сумма, ₽ Макс. срок
Порядок погашения
Онлайн-заявка
До зарплаты Отличные наличные
0,36%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
3 214 заявок
Онлайн Смсфинанс
0%
30 000
30 дней
ежемесячно
онлайн-заявка
8 603 заявки
Виртуальная кредитная карта Kviku KVIKU
0%
100 000
365 дней
2 раза в месяц
онлайн-заявка
7 262 заявки
Смарт До Зарплаты
0%
100 000
365 дней
в конце срока
онлайн-заявка
3 190 заявок
Микрозайм Открытые финансы
1%
50 000
21 день
в конце срока
онлайн-заявка
1 516 заявок
Первый заем (без процентов) для новых клиентов Макро
0%
15 000
30 дней
ежемесячно
онлайн-заявка
2 902 заявки
Первый займ Экофинанс
0%
100 000
364 дня
в конце срока, индивидуальный график
онлайн-заявка
2 099 заявок
Краткосрочный займ Турбозайм
0,9%
30 000
31 день
в конце срока
онлайн-заявка
1 313 заявок
Онлайн ГлавФинанс
0,65%
100 000
98 дней
аннуитетные платежи, в конце срока
онлайн-заявка
748 заявок
Банковский продукт MigCredit
0,06%
300 000
720 дней
аннуитетные платежи
онлайн-заявка
731 заявка
Предложения 1–10 из 10

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Отпущение долгов
Отпущение долгов

Микрофинансовая компания списала клиентам полмиллиона рублей долгов и предложила ЦБ распространить эту практику на весь рынок. Какие заемщики заслуживают «прощения» и во что выльется эта идея?

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Бывает, что срочно нужны деньги в долг, но у вас просрочки по кредиту. Как правило,сильно мешают вам получить ссуду в дальнейшем и портят историю. Однако даже при наличии отрицательной истории есть шанс взять денег у микрофинансовой организации. Данные продукты служат хорошей альтернативой банковским кредитам.

Взять данный продукт предлагают сегодня многие компании. Причем получить такую ссуду несложно: требуется только паспорт, сумма выдается в короткие сроки, чаще всего моментально. Своевременно погашая такую ссуду, вы приобретаете хороший шанс на исправление своей проблемы. Более того, клиентам, вовремя погасили ссуду, МФО предлагают льготные условия по программам: низкие ставки и более крупные суммы.

Где взять данный кредит?

На этой странице мы собрали для вас специальные предложения для клиентов находящихся в данном финансовом положении. Информацию по каждому предложению можно посмотреть на страничке каждого продукта. В карточке продукта отражены: срок выдачи ссуды, требования к обеспечению, требования к заемщику, необходимый пакет документов (обычно паспорт).

Чтобы подобрать нужное вам финансовое предложение, воспользуйтесь сервисом поиска на нашем портале!