МКК КапиталЪ-НТ

выбрать город Регистрационный номер 001603465007766
Основной сферой деятельности ООО МКК «КапиталЪ-НТ» (бренд BelkaCredit) является предоставление краткосрочных займов населению на банковскую карту.

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Справочная информация
Информация о МКК КапиталЪ-НТ
Регистрационный номер 001603465007766
Торговая марка
BelkaCredit
Адрес
443080, Самарская обл., г. Самара, шоссе Московское, д. 43 пом. 2Н, секция 1.4
Телефон
8 (800) 222-42-62
ОГРН
1146623008707
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