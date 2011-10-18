МКК КапиталЪ-НТвыбрать город Регистрационный номер 001603465007766
Основной сферой деятельности ООО МКК «КапиталЪ-НТ» (бренд BelkaCredit) является предоставление краткосрочных займов населению на банковскую карту.
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